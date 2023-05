Cette candidate à l'Eurovision a déjà gagné (ce n'est pas une blague) et elle est bien partie pour récidiver

Grande favorite de l'Eurovision 2023, Laureen, la candidate de la Suède, a déjà gagné le concours de chant il y a plusieurs années...

Peut-on participer (et gagner) plusieurs fois l'Eurovision ? Si la question peut paraître surprenante et la pratique quelque peu injuste, il faut savoir que le règlement du concours de chant européen autorise effectivement les pays participant à la compétition à envoyer le même représentant plusieurs années différentes. Cela s'est d'ailleurs produit plusieurs fois depuis la création du concours en 1956 : Johnny Logan, chanteur australien qui représentait l'Irlande, a par exemple participé et gagné deux fois, en 1980 et 1987.

La Suède va-t-elle égaler cet improbable record ? Grande favorite de cet Eurovision 2023, Loreen, la chanteuse représentant le pays scandinave, semble bien partie pour. Avec sa chanson baptisée Tattoo, voilà des semaines qu'elle s'est hissée au sommet des classements pronostiqués par les bookmakers et qu'elle y reste, avec près de 50% de chances de l'emporter, selon ces parieurs (qui ont souvent raison).

"J'ai eu envie de refaire cette expérience et retrouver des personnes qui ont foi en nous", a confié la chanteuse au Huffington Post, expliquant vouloir à nouveau "être liée à toutes ces énergies positives" à l'Eurovision, onze ans après sa première participation.

Et la chanteuse Loreen, porte-drapeau de la Suède à l'Eurovision 2023 et aujourd'hui âgée de 39 ans, est loin d'être une inconnue des fans du concours puisque, on le disait, elle a déjà participé et remporté l'édition 2012 de la compétition de chant européenne. Elle interprétait alors la chanson Euphoria sur la scène de Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. La Suède, qui remportait cette année-là sa cinquième victoire à l'Eurovision (elle en a depuis six), devançait alors la Russie, deuxième et la Serbie, sur la troisième marche du podium.