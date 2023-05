Qui est Loreen, gagnante de l'Eurovision 2023 pour la Suède ?

L'édition 2023 de l'Eurovision se tenait à Liverpool, au Royaume-Uni, ce samedi 13 mai et a vu la chanteuse Loreen sacrée grande gagnante avec sa chanson "Tatoo" !

La Suède décroche sa septième victoire à l'Eurovision 2023 ! Ce samedi 13 mai se tenait le grand concours de chant européen. Et au terme d'une soirée faite de musique, de paillettes et de slips kangourous, c'est donc la chanteuse Loreen avec sa chanson Tatoo qui a décroché la victoire. Avec 583 points, la porte-drapeau suédoise a devancé, au dernier moment, la Finlande (526 points) et Israël (362 points), second et troisième déçus de cette édition 2023.

Une victoire doublement symbolique pour Loreen, qui devient la deuxième candidate à remporter deux fois l'Eurovision depuis les débuts du concours, après Johnny Logan, chanteur australien qui représentait l'Irlande, qui a participé et gagné deux fois, en 1980 et 1987. L'année prochaine, la Suède accueillera donc l'édition 2024 de l'Eurovision, année qui marquera aussi, c'est symbolique, les 40 ans de la victoire d'ABBA. Le groupe mythique avait décroché la victoire en 1974, à Brighton, au Royaume-Uni, avec la chanson Waterloo.

Lorine Zineb Nora Talhaoui, plus connue sous le simple nom de Loreen, est née le 16 octobre 1983, à Stockholm en Suède, de parents marocains. Chanteuse, danseuse, pianiste et productrice, elle se fait connaître à ses débuts dans la version suédoise de Nouvelle Star, en 2004, puis participe à l'Eurovision en 2012, décrochant la victoire à Bakou, en Azerbaïdjan, avec la chanson Euphoria. Un exploit renouvelé en 2023 donc.

Côté français, La Zarra et sa chanson Evidemment, devra se contenter de la 16e place au classement. Ils étaient 37 pays candidats sur la ligne de départ de ce cru 2023, mais 26 à avoir pu se produire lors de cette grande finale, samedi, après s'être qualifiés lors des demi-finales (ou d'office pour le Big Five, les plus gros contributeurs financiers de l'Eurovision, dont la France).