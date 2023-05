Kali Malone : qui est l'artiste, dont le concert dans une église a été annulé ?

L'organiste américaine Kali Malone devait se produire dans un église de Carnac. Le concert a été empêché par des catholiques intégristes.

Des catholiques intégristes à l'origine d'une nouvelle annulation de concert. Samedi 13 mai, dans une église de Carnac, dans le Morbihan, devait se produire l'organiste américaine Kali Malone. Mais une poignée de catholiques intégristes, proches du groupuscule d'extrême droite Civitas, on empêché la tenue de ce concert, organisé par le Ministère de la Culture et le Conseil départemental du Morbihan. Le tout, approuvé par l'évêché et le comité paroissial.

C'est ce qu'affirme le maire de Carnac, Olivier Lepick, qui explique avoir annulé le concert dans un long message posté sur sa page Facebook. Ce dernier a porté plainte. "La situation se tendait de minutes en minutes et je ne pouvais pas tolérer que la violence des manifestants ne s'abattent sur un public venu pacifiquement assister à un concert ou que notre église subisse des dégats si d'aventure il avait fallu évacuer de force les illuminés", écrit-il, affirmant que "contrairement à ce que prétendaient nos pitoyables intégristes, rien de blasphématoire ne figurait au programme de l'événement." Olivier Lepick déplore une "ridicule pantalonnade née de l'action militante d'une minorité agissante et violente."

Née en 1994 à Denver, au Colorado, Kali Malone vit désormais à Stockholm. L'artiste est connue pour ses compositions minimalistes à l'orgue, auxquelles elle mêle la musique électronique. Kali Malone se produit en concert partout en Europe et en Amérique du Nord et a sorti trois albums, Cast of Mind (2018), The Sacrificial Code (2019) et Living Torch (2022).

Le 13 mai 2023, Kali Malone devait se produire en l'église Saint-Cornély de Carnac, avant que des catholiques intégristes du mouvement Civitas, jugeant sa musique profanatoire. Ce n'est pas la première fois que des militants intégristes causent l'annulation de concerts dans une église : on pense notamment à celui de Bilal Hassani en avril dernier à Metz, annulé en raison de menaces.