Concert de Global Citizen à Paris : des stars et des sifflets... Récap et photos

L'ONG Global citizen organisait le jeudi 22 juin à Paris, un concert géant pour le climat et contre la pauvreté, avec Lenny Kravitz, Billie Eilish, H.E.R., Jon Batiste, FINNEAS ou Mosimann.

Quand la politique française se mêle aux stars internationales. Jeudi soir, sur la pelouse du Champ-de-Mars à Paris, était organisé par Global Citizen, organisation luttant pour le climat et contre l'extrême pauvreté, un concert géant en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, présidé et reçu par Emmanuel Macron ces jours. Pour interpeller les gouvernements présents pour que les choses changent en matière d'environnement, une programmation cinq étoiles avec Lenny Kravitz, Billie Eilish, HER, Finneas, Jon Batiste, Mosimann, Ayra Starr, Jack Harlow et Joé Dwèt Filé.

Le public du concert Power Our Planet : Live in Paris retiendra les prestations (trop courtes ?) de HER, impressionnante au chant, à la guitare ou à la batterie (!), de Mosimann déchaînant la foule à deux reprises, de l'incroyable et touchante communion entre Billie Eilish et son public, ou encore, pour finir, de l'hypnotique Lenny Kravitz, infatigable aux côtés de Gail Ann Dorsey, que l'on a vu récemment sur scène lors de la dernière tournée de -M- et, faut-il le préciser, l'ancienne bassiste de David Bowie.

Entre les concerts, les discours d'activistes du climat comme Camille Etienne, Cyril Dion, Elizabeth Wathuti, Danai Gurira ou Helena Gualinga. De la musique et des mots forts, mais aussi... des sifflets. Emmanuel Macron, dont la venue était murmurée lors de ce concert Power Our Planet : Live in Paris, s'est copieusement fait huer à deux reprises durant la soirée à l'évocation de son nom par la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley ou par l'actrice Diane Kruger, aux côtés de son compagnon Norman Reedus. Et aux premiers rangs du concert : une banderole "On ne dissout pas un soulèvement", référence aux Soulèvements de la terre, mouvement contestataire écologique dissout cette semaine par Gérald Darmanin.

Pour cet événement au cœur de Paris, l'attribution des billets se faisait par tirage au sort, en échange d'actions réalisées en faveur du climat. 20 000 personnes étaient présentes sur la pelouse du Champ-de-Mars pour assister à ce show au pied de la Tour Eiffel.