Taylor Swift en concert à Paris et Lyon : comment obtenir un billet ?

La superstar planétaire Taylor Swift annonce les dates de sa nouvelle tournée mondiale, qui passera par Lyon et Paris en 2024. Avec un dispositif de billetterie inédit.

Pour les fans de Taylor Swift, rendez-vous est pris : la chanteuse américaine annonce les dates de sa nouvelle tournée mondiale, baptisée The Eras Tour, qui débutera à la fin du mois d'août au Mexique et s'achèvera un an plus tard, le 17 août 2024, au Wembley Stadium de Londres. Cette nouvelle salve de concerts internationaux passera par une vingtaine de pays du monde, comme l'Argentine, le Brésil, le Japon, l'Australie, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Allemagne ou l'Autriche... Et, bien sûr, la France.

Taylor Swift annonce trois dates de concert dans l'Hexagone : à Paris La Défense Arena les 9 et 10 mai 2024, puis au Groupama Stadium de Lyon le 2 juin 2024. Pour l'heure, la date de l'ouverture de la billetterie pour ces concerts français de l'artiste n'a pas été communiquée. Il est possible de s'inscrire sur le site de Ticketmaster (par ici) jusqu'à ce vendredi 23 juin, 23h59, pour espérer recevoir un code permettant d'accéder en priorité à la vente des billets, sans que ce soit garanti. Pour ces heureux élus, la billetterie ouvrira le mardi 11 juillet, à 10 heures. Les autres seront mis sur liste d'attente.

Ce dispositif a été mis en place pour filtrer les robots et acheteurs peu scrupuleux cherchant à revendre des billets et donc favoriser les fans souhaitant réellement assister aux concerts de Taylor Swift, peut-on lire sur le site officiel de la tournée de la chanteuse. Il faut dire que la ruée lors de la mise en vente des billets des concerts américains de l'artiste avaient causé des perturbations sur le site de Ticketmaster et mis les nerfs des fans à rude épreuve et suscité leur colère.

Comment fonctionne la billetterie des concerts de Taylor Swift ?

Le dispositif de vente de billets des concerts de Taylor Swift peut paraître compliqué. Sur le site officiel de la tournée de la chanteuse, il est détaillé en trois étapes :