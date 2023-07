Taylor Swift en concert en France : deux dates ajoutées, comment obtenir un billet ?

La chanteuse américaine Taylor Swift, attendue en France pour quatre dates en France, ajoute deux nouveaux concerts à Paris et à Lyon. La première étape de la billetterie est ce mercredi 5 juillet.

[Mis à jour le 05 juillet 2023 à 17h51] Face à l'engouement provoqué par l'annonce des trois premières dates de concert de Taylor Swift en France, deux nouveaux shows s'ajoutent encore à la tournée française de la chanteuse américaine, l'un à Paris le 12 mai, l'autre à Lyon le 3 juin 2024. Pour résumer, Taylor Swift se produira donc les 09, 10, 11 et 12 mai 2024 à Paris La Défense Arena, puis les 02 et 03 juin 2024 au Groupama Stadium de Lyon. A noter que pour ces dates, le groupe de rock américain Paramore est annoncé en invité spécial.

The Eras Tour, qui débutera à la fin du mois d'août au Mexique, s'achèvera un an plus tard, le 17 août 2024, au Wembley Stadium de Londres. Cette nouvelle salve de concerts internationaux, qui s'ajoute aux dates précédemment annoncées aux États-Unis, passera par une vingtaine de pays du monde, comme l'Argentine, le Brésil, le Japon, l'Australie, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Allemagne ou l'Autriche... Et, bien sûr, la France.

Avec un dispositif de billetterie inédit, mis en place pour lutter contre les robots et les revendeurs peu scrupuleux, mais aussi, certainement, pour éviter les bugs en série qu'avaient connu la plateforme Ticketmaster lors de la mise en vente des billets américains, qui avait mis les nerfs des fans à rude épreuve et suscité leur colère. Une première étape était attendue ce mercredi 5 juillet : si vous vous êtes inscrit, un mail vous informe si vous avez été sélectionné pour la mise en vente le 11 juillet, ou placé sur liste d'attente. Bonne chance !

La chanteuse américaine, qui devait initialement se produire uniquement trois fois en France, vient d'ajouter une date à sa résidence parisienne : Taylor Swift se produira dans l'immense salle de Paris La Défense Arena les 9, 10 et 11 mai 2024.

Quatrième et dernière date du passage en France de Taylor Swift : un concert à Lyon, annoncé le 2 juin 2024 au Groupama Stadium et ses 60 000 places.

Il était possible de s'inscrire sur le site de Ticketmaster (par ici) jusqu'au vendredi 23 juin, 23h59, pour espérer recevoir un code permettant d'accéder en priorité à la vente des billets, sans que ce soit garanti. Pour ces heureux élus, la billetterie ouvrira le mardi 11 juillet, à 10 heures. Les autres seront mis sur liste d'attente. Le nombre de billets par acheteur est limité à 4.

Le dispositif de vente de billets des concerts de Taylor Swift peut paraître compliqué. Sur le site officiel de la tournée de la chanteuse, il est détaillé en trois étapes :

Inscription : vous vous inscrivez sur le site de Ticketmaster, en remplissant un formulaire avec vos coordonnées. Une seule inscription est possible. Les inscriptions fermaient le vendredi 23 juin, à 23h59.

: vous vous inscrivez sur le site de Ticketmaster, en remplissant un formulaire avec vos coordonnées. Une seule inscription est possible. Les inscriptions fermaient le vendredi 23 juin, à 23h59. Authentification : l'inscription doit être authentifiée par Ticketmaster.

: l'inscription doit être authentifiée par Ticketmaster. Information sur votre statut : le 5 juillet, un mail vous informera si vous avez été sélectionné pour la mise en vente, ou placé sur liste d'attente (vous pourrez alors prier pour qu'il y ait des désistements dans les fans choisis pour la mise en vente).

A quelle heure les billets sont-ils mis en vente pour les concerts de Taylor Swift ?

Les inscrits sélectionnés pour recevoir un code pour les concerts français de Taylor Swift auront la possibilité d'accéder à des billets pour toutes les séances annoncées dans la ville de leur choix. La mise en vente des billets se fera le mardi 11 juillet selon le timing ci-dessous et se poursuivra jusqu'à épuisement des stocks de billets disponibles :

Les concerts à Paris La Défense Arena :

9 heures pour les concerts du jeudi 9 mai et vendredi 10 mai 2024 ;

11 heures pour le samedi 11 mai et dimanche 12 mai 2024 ;

Les concerts au Groupama Stadium de Lyon :

13 heures pour les concerts du dimanche 2 juin et lundi 3 juin 2024.

Nos conseils pour réussir à décrocher un billet pour Taylor Swift

Comme pour de nombreux événements de cette ampleur, décrocher un précieux sésame pour les concerts français de Taylor Swift peut relever du miracle. Aussi, voici quelques conseils pour vous aider à accéder un peu plus sereinement à la billetterie :