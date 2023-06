Maroon 5 à La Défense Arena à Nanterre : l'incertitude pour les fans, le concert maintenu

Après la mort de Nahel, un jeune de 17 ans tué par un policier à Nanterre, la situation est tendue aux abords de Paris La Défense Arena, où doit se produire le groupe Maroon 5 ce soir.

Dans les rues de Nanterre, lacrymogènes et heurts. Pour les fans de Maroon 5, les questions et l'incertitude. Deux jours après la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier, une marche blanche a été organisée dans les rues de la ville, à l'appel de la mère du jeune homme. Après deux heures de déambulation pacifique, des tensions ont éclaté entre certains manifestants et les forces de l'ordre, déployées sur place. De quoi susciter de vives interrogations autour du concert de Maroon 5, qui doit se tenir à Paris La Défense Arena, à quelques centaines de mètres de là, ce jeudi soir.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images de violences aux abords de la salle de concert sont publiées par des anonymes, déclenchant une vague de questions de spectateurs de Maroon 5. Poussant même la ville de Nanterre à réagir et à inviter les fans inquiets à contacter directement Paris La Défense Arena, qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Pour l'heure, le concert de Maroon 5 est bien maintenu.

C'est ce que confirmait la salle de concert quelques heures avant ce rendez-vous. Complication supplémentaire : en raison des heurts liés à la mort de Nahel à Nanterre, la RATP annonce, ce jeudi, que les bus et les trams d'Ile-de-France ne circuleront plus après 21 heures. De quoi rajouter de l'inquiétude aux fans de Maroon 5 quant au retour du concert.