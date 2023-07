Billie Eilish dévoile "What Was I Made For ?", la musique du film "Barbie"

La chanteuse américaine Billie Eilish signe une chanson de la bande-originale du film Barbie, en salles le 19 juillet prochain.

Elle l'avait promis, par surprise, sur les réseaux sociaux : Billie Eilish dévoile ce jeudi la chanson What Was I Made For ?, extraite de la bande-originale du film Barbie, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, attendu en salles le mercredi 19 juillet prochain. Deux jours avant la sortie de cette chanson et de son clip, à 16 heures ce jeudi, la chanteuse américaine avait annoncé sa participation au long métrage réalisé par Greta Gerwig en publiant un premier extrait du titre sur les réseaux sociaux.

"Mon frère et moi avons fait la chanson What Was I Made For ? pour Barbie et ça représente tellement pour moi. Ce film va changer vos vies et j'espère que cette chanson aussi. Préparez-vous à sangloter", lance Billie Eilish à ses 109 millions (!) d'abonnés dans une publication Instagram annonçant la sortie de la chanson.

Véritable phénomène de la pop mondiale, la chanteuse Billie Eilish, du haut de ses 21 ans, a déjà signé (avec son frère l'artiste Finneas O'Connell) une bande-annonce qui avait connu un succès immense : celle du film James Bond, Mourir peut attendre, baptisée No Time to Die et couronnée de l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure chanson originale en 2022. Un trophée de plus pour celle qui compte sept Grammy Awards.