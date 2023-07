Coldplay en concert à Lyon : la billetterie prise d'assaut, les dates complètes

Le groupe Coldplay donnera trois concerts au Groupama Stadium de Lyon en juin 2024, à l'occasion de sa tournée mondiale "Music Of The Spheres."

Les annonces de concert de Coldplay ont toujours autant de succès. A l'occasion de sa tournée mondiale Music of the Spheres, le groupe britannique se produira à trois reprises au Groupama Stadium de Lyon, en juin 2024, après avoir ajouté deux dates supplémentaires compte tenu de l'engouement autour du premier show annoncé. Chris Martin et sa bande se produiront donc dans l'arène lyonnaise les samedi 22, dimanche 23 et mardi 25 juin 2024.

Après une prévente mise en place le 25 juillet dernier et qui a viré au fiasco tant la demande était forte, la billetterie pour les trois date de concert de Coldplay à Lyon ouvrait ce vendredi 28 juillet 2023, à 10 heures tapantes. Quelques minutes seulement après la mise en vente des billets, la plateforme Ticketmaster annonce, sur Twitter, que toutes les places ont été écoulées rapidement et que les trois concerts affichent désormais complet.

Pour le prix des billets de Coldplay au Groupama Stadium de Lyon, comptez de 56,50 euros en catégorie 4 à 166,50 pour une place en carré or.