Zaz et Vianney à l'ouverture de la Coupe du monde de rugby : ce que l'on sait sur la cérémonie

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby avant le premier match de la compétition, ce vendredi 8 septembre au Stade de France.

Vianney et Zaz en tête d'affiche de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Les deux artistes français assureront le show à 20 heures, ce vendredi 8 septembre, avant le coup d'envoi du premier match de la compétition, qui verra s'affronter, au Stade de France, les Bleus et la Nouvelle-Zélande. Coup d'envoi du match, 21h15. Et pour s'échauffer donc, Vianney et Zaz, annoncée en dernière minute ce jeudi après avoir participé aux répétitions de la cérémonie mercredi. Le chanteur lui, avait été il y a plusieurs semaines.

La cérémonie d'ouverture du mondial de rugby, qui sera diffusée sur TF1, est orchestrée par l'acteur Jean Dujardin, qui souhaite une soirée "qui nous ressemble et qui nous rassemble", comme il l'explique dans une vidéo postée sur le compte Instagram de la compétition.

A ses côtés, l'acteur Philippe Lacheau, la danseuse étoile Alice Renavand, le pâtissier Pierre Hermé ou le chef Guy Savoy. A cette liste prestigieuse s'ajoutent 200 figurants bénévoles. Porteront-ils chance à l'équipe de France, qui se frottera aux redoutables Blacks après cette cérémonie d'ouverture ? Réponse demain.