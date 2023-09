Tout savoir sur la tournée de Drag Race France

Les Reines de la saison 2 de Drag Race France sont en tournée aux quatre coins du pays jusqu'à fin novembre, à Paris.

"We are légendaires" : les Reines de la saison 2 de Drag Race France dévoilent leur nouveau spectacle événement, lors d'une tournée qui débute ce mardi 12 septembre, au Casino de Paris. Présenté par Nicky Doll, aux commandes de la version française de Drag Race depuis la première saison, le show verra défiler les Reines de la saison 2 : Cookie Kunty, Ginger Bitch, Kitty Space, Mami Watta, Moon, Piche, Punani, Rose, Sara Forever, Vespi et bien sûr la grande gagnante de cette édition, Keiona.

L'an dernier, la tournée de Drag Race saison 1 avait joué, à guichet fermé, dans les plus grandes salles de France. Après le coup d'envoi au Casino de Paris, les Reines seront en tournée dans toute la France, pour revenir dans la capitale pour neuf dates aux Folies Bergère, du 7 au 18 novembre. Le spectacle, qui dure 2h45 (avec entracte), mélange divers éléments du drag : lip sync (playback amélioré), danse, imitation, sketches...

Nul doute que compte tenu du niveau des Reines de cette saison 2, ce nouveau show sera LÉ-GEN-DAIRE, comme l'a si souvent promis Nicky Doll. Les billets pour toutes les dates de la tournée de Drag Race France 2 sont disponibles dans tous les points de vente habituels, comme La Fnac.