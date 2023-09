Quels artistes présents au concert pour le Maroc sur M6 ?

Mercredi 13 septembre, M6 diffuse un concert caritatif "Tous avec le Maroc", en partenariat avec la Croix-Rouge française, au profit du pays touché par le séisme.

"Tous avec le Maroc" : M6 diffuse, mercredi 13 septembre, un concert caritatif organisé au profit du pays touché par le séisme, qui a fait, selon un dernier bilan, 2 862 morts et 2 562 blessés vendredi dernier. En partenariat avec la Croix-Rouge française, la soirée sera orchestrée par Ophélie Meunier et Eric Antoine et diffusée en direct depuis le Dôme de Paris. "Rendez-vous mercredi à 21:10 pour un grand concert caritatif où de nombreux artistes se réuniront sur scène pour chanter leur solidarité", promet la chaîne sur les réseaux sociaux.

Parmi les artistes ayant répondu à l'appel, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Faudel, M. Pokora, Hoshi, Natasha St-Pier, Tina Arena, Ycare, la troupe de Molière ou encore Joseph Kamel. Les dons récoltés à l'occasion de cette soirée caritative seront reversés à la Croix-Rouge française. Il est possible de faire un don sur le site de l'association d'aide humanitaire, par ici.

Vendredi 8 septembre dernier, le Maroc a été frappé par un puissant séisme de magnitude 7. Le dernier bilan, daté de lundi soir, fait état de 2 862 morts et 2 562 blessés. "300 000 personnes sont sans maison et dorment dans la rue, sous des couvertures, dont 100 000 enfants", a déploré la présidente de l'Unicef, Adeline Hazan, au micro de franceinfo.