"Des papouilles à Antoine Dupont" : tient-on l'hymne de la Coupe du monde de rugby 2023 ?

Sur YouTube, une chanson en l'honneur du XV de France se démarque en ce début de Coupe du monde de rugby : "Objectif Champions", de Clayvin.

"On ira faire des papouilles à Antoine Dupont !". Avec un tel refrain, l'objectif était annoncé : soutenir le XV de France... et devenir l'hymne français de cette Coupe du monde de rugby ? Publié le 31 août dernier, soit une semaine avant le coup d'envoi de ce mondial, le clip de la chanson Objectif Champions, de Clayvin, totalise déjà plus de 76 000 vues. "A domicile personne peut nous la faire, ici c'est nous les patrons, on gagnera peu importe la manière, tout ce qu'on veut c'est être champions !", chante Vincent Boubel, dit Clayvin, auteur et interprète de ce titre.

Entre une transformation sous l'Arc de triomphe, une fiesta dans les vestiaires ou au clubhouse du rugby ou une pancarte "Isabelle [Ithurburu ndlr.] on t'aime", le jeune rappeur a visiblement mis l'accent sur les valeurs de l'ovalie, la bonne humeur et la fête. Le tout sur fond de déclaration d'amour aux joueurs du XV de France et à Isabelle Ithurburu, fraîchement recrutée par TF1 à l'occasion de ce Mondial de rugby.

"L'idée est venue trois semaines avant la Coupe du monde, on voulait ressortir le côté fête et passion et on a mis toutes nos ambitions sur ce sport", raconte Clayvin dans les colonnes du Parisien. S'il explique être un fervent supporters de l'équipe de France dans tous les sports, cette fois-ci, il mise sur l'équipe d'Antoine Dupont, à qui, donc, "on ira faire des papouilles" en cas de victoire...