Quels artistes au dîner d'Emmanuel Macron pour le roi Charles III à Versailles ?

A l'occasion de la première visite du roi Charles III et de la reine Camilla en France, Emmanuel Macron présidera un dîner de gala à Versailles, ce mercredi 20 septembre.

Un lieu et des invités prestigieux. Pour le premier jour de visite du roi Charles III et de son épouse la reine Camilla, Emmanuel et Brigitte Macron ont convié une pléiade d'invités de marque au château de Versailles, ce mercredi 20 septembre. Au menu de ce dîner de gala, du homard, de la volaille, un dessert signé Pierre Hermé et... 150 convives triés sur le volet. Parmi eux, des sportifs, chefs d'entreprise, personnalités de la culture françaises ou britanniques et quelques artistes.

Aussi, seront présents notamment le rockeur britannique de légende Mick Jagger, le violoniste Renaud Capuçon, ainsi que la chanteuse et actrice Charlotte Gainsbourg, britannique par sa mère, Jane Birkin, décédée en juillet dernier et française par son père, Serge Gainsbourg, dont la maison, transformée en musée, ouvre ce mercredi précisément. "Aujourd'hui, je me suis dit : 'c'est mon père et ma mère qui se battent. Est-ce que je vais à l'ouverture du musée de mon père ou voir le roi d'Angleterre ?' J'ai choisi aujourd'hui le roi d'Angleterre !", a-t-elle expliqué ce matin au micro de France Inter, visiblement ravie de l'invitation au dîner des couples royal et présidentiel.

"J'y vais ce soir ! Je suis invitée ! Je mets une robe longue et tout, je joue le jeu à fond", a-t-elle ajouté. Parmi les autres personnalités culturelles présentes ce soir à Versailles, l'acteur britannique Hugh Grant, l'actrice franco-britannique Emma Mackey (Sex Education, Eiffel...), le comédien Guillaume Gallienne, ou le romancier gallois Ken Follett.