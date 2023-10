West Side Story de retour à Paris : "L'histoire reflète le meilleur et le pire de l'humanité"

INTERVIEW. La comédie musicale culte West Side Story est de retour à Paris, du 20 octobre au 31 décembre 2023 au théâtre du Châtelet. Nous avons pu interviewer Lonny Price, metteur en scène du spectacle.

West Side Story, la comédie musicale culte, est de retour à Paris. Une nouvelle version de ce classique intemporel, qui sera jouée du théâtre du Châtelet, du 20 octobre au 31 décembre 2023. C'est le metteur en scène américain de Broadway, Lonny Price, qui s'est attelé à la tâche de ce nouveau chapitre d'un spectacle tant de fois repris depuis sa création par Leonard Bernstein, Jerome Robbins, Arthur Laurents et Stephen Sondheim en 1956 - West Side Story a été joué pour la première fois à Broadway en septembre 1957.

"Revisiter une œuvre aussi aimée ajoute une pression supplémentaire, mais la raison pour laquelle elle est tant aimée est qu'elle est excellente !", confie Lonny Price à Linternaute à quelques jours de la première à Paris.

"Lorsqu'on m'a offert cette opportunité, j'ai sauté dessus."

"Le spectacle est l'un des joyaux du théâtre musical américain, avec l'une des partitions les plus brillantes jamais écrites pour le théâtre, sans parler de la chorégraphie emblématique et éblouissante de M. Robbins. J'ai vu plusieurs reprises du spectacle, et bien que j'aie apprécié chacune d'elles, parfois les interprétations semblaient moins importantes que la danse. Je me suis fixé pour objectif de rendre les scènes aussi excitantes viscéralement que la danse. C'était un défi et j'étais ravi de le relever", ajoute le metteur en scène.

L'indémodable histoire de West Side Story

Le metteur en scène Lonny Price © Whitney Browne

Vue et revue sur les planches comme au cinéma, jusqu'en 2021 avec la version de Steven Spielberg, la comédie musicale West Side Story semble toujours aussi actuelle. Pour Lonny Price, le spectacle "raconte une histoire qui est toujours pertinente. Un amour jeune, face à un monde cruel rempli de violence, de préjugés et de xénophobie. Malheureusement, notre monde incarne toujours toutes ces choses autant qu'il le faisait lorsque le spectacle a été créé en 1956, et tant qu'il y aura de l'amour et de la haine dans le monde, West Side Story sera toujours pertinent.

L'histoire reflète le meilleur et le pire de l'humanité.

Lonny Price a décidé d'axer sa mise en scène sur le fait de nuancer le fameux rêve américain, au cœur de l'histoire de West Side Story, mais qui n'était en réalité qu'un mythe. L'intrigue met en scène deux bandes rivales s'affrontant dans le quartier new-yorkais de l'Upper West Side, les Jets, irlandais et polonais, contre les Sharks, immigrés portoricains. Cet idéal du rêve américain, selon Lonny Price, exclut "à la fois les Jets en raison de leur situation socio-économique et bien sûr les Sharks en raison de la couleur de leur peau."

Il ajoute : "La vérité est que le rêve américain a toujours été plus un rêve qu'une réalité. Nous commençons le spectacle avec la Statue de la Liberté déchirée, alors que nous commençons à déconstruire ce rêve en temps réel."

Ce spectacle version 2023 sera évidemment l'occasion pour les spectateurs de réentendre les grandes chansons qui ont participé à la popularité de West Side Story, comme Maria, America ou Tonight.

Les dates de West Side Story au théâtre du Châtelet de Paris

La tournée mondiale de cette nouvelle production de West Side Story a débuté mi-décembre 2022 à Munich, avant des représentations partout en Europe jusqu'en juin 2023, puis une salve de dates en Asie et enfin, Paris à l'automne 2023. West Side Story se joue au théâtre du Châtelet de Paris du 20 octobre au 31 décembre 2023.

C'est la troisième fois que ce spectacle culte est joué dans la capitale. La dernière fois, en 2017 à la Seine Musicale, complet dès l'ouverture, avait une fois de plus prouvé que West Side Story est et restera un immense succès. "Tant que les jeunes tomberont amoureux, cette histoire chantera pour nous tous", résumerait Lonny Price, qui espère que sa version de West Side Story donnera aux spectateurs "l'impression de le regarder pour la toute première fois."

West Side Story en tournée en France

Après son passage à Paris, au théâtre du Châtelet, la troupe de West Side Story sera en tournée dans toute la France. Voici les dates :