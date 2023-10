Malade, Michel Sardou contraint de reporter des concerts

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Michel Sardou annonce le report de deux dates de concert pour des raisons de santé.

Quelques jours seulement après le début de sa tournée signant son grand retour sur scène, Michel Sardou est contraint de prendre du repos. Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce vendredi 06 octobre 2023, le chanteur annonce le report de ses deux prochaines dates de concert : au Mans et à Angers. "Michel Sardou étant atteint d'une angine, TS3 - Fimalac Entertainment se voit malheureusement contrainte de reporter les concerts de sa tournée Je me souviens d'un adieu, prévus ce vendredi 6 octobre au Mans et ce samedi 7 octobre à Angers", peut-on lire dans ce message.

Ces deux dates sont reportées au mardi 27 février 2024 au Mans et au samedi 9 mars 2024 à Angers. Les billets restent valables. Pour les personnes souhaitant se faire rembourser, les producteurs de Michel Sardou les appelle à se "rapprocher de leur point de vente pour connaître les modalités de remboursement." L'artiste et la production sont désolés pour la gêne occasionnée auprès de celles et ceux qui se réjouissaient de ces concerts depuis déjà plusieurs mois", est-il conclu dans ce message.

Michel Sardou avait fait son grand retour sur scène à Rouen, mardi dernier. Lui qui avait pourtant annoncé sa retraite en 2018 avait finalement changé d'avis, le temps d'une ultime (?) tournée qui l'emmènera jusqu'au 6 mars, pour un dernier concert à Amiens. S'il est sur pieds, l'artiste doit remonter sur scène à Bruxelles, le 10 octobre prochain.