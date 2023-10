Après les accusations contre Till Lindemann, Rammstein annonce une nouvelle tournée

L'été dernier, le chanteur de Rammstein, qui annonce de nouvelles dates de concert en Europe, a été visé par des accusations d'agression sexuelle, avant que l'enquête ne soit classée par la justice allemande.

Rammstein repart de plus belle. Après la polémique et les accusations d'agressions sexuelles l'été dernier, alors que le groupe était en pleine tournée mondiale, Till Lindemann et sa bande annonce une nouvelle salve de concerts en Europe en 2024. Une information partagée sur les réseaux sociaux de Rammstein et sur son site officiel. Pour fêter ses 30 ans, la formation metal sera en concert deux fois en France : à Marseille au Vélodrome le 8 juin 2024, puis au Groupama Stadium de Lyon le 15 juin 2024. La billetterie ouvre en prévente mercredi 18 octobre, avant des ventes générales à une date ultérieure.

L'annonce de cette nouvelle tournée européenne intervient quelques mois seulement après l'éclatement d'une vaste affaire de violences sexuelles à l'encontre du chanteur de Rammstein. En juin dernier, des dizaines de témoignages, relayés sur les réseaux sociaux et par la presse allemande, accusaient Till Lindemann d'agressions sexuelles, dans le cadre d'un système de prédation raconté par plusieurs accusatrices.

Il était également accusé d'avoir drogué des jeunes femmes venues assister à ses concerts. Plusieurs manifestations avaient été organisées en marge des concerts de la tournée mondiale de Rammstein, notamment à Berlin, pour protester contre leur tenue malgré l'ouverture d'une investigation.

Des manifestants en marge du concert de Rammstein à Berlin, le 15 juillet 2023 © snapshot-photography/F Boillot/S/SIPA (publiée le 11/10/2023)

Finalement, fin août, la justice allemande annonçait l'abandon de l'enquête autour du leader charismatique du groupe de metal allemand, faute de pouvoir étayer les allégations à son encontre. "Aucun élément n'a permis d'établir que l'accusé a eu des rapports sexuels avec des femmes contre leur gré, qu'il leur a administré des substances susceptibles d'altérer leur volonté ou qu'il a profité d'un rapport de force avec des mineures pour les inciter à avoir des relations sexuelles", justifiait alors le parquet de Berlin.

Cette affaire n'avait pas empêché le groupe Rammstein de jouer à guichet fermé, cette tournée mondiale restant un indéniable succès. Après la parution des accusations à son encontre, Till Lindemann avait été lâché par sa maison d'édition, Kiepenheuer & Witsch. Et si Universal Music avait stoppé la promotion des disques de Rammstein, les ventes de ceux-ci s'étaient envolées après l'éclatement de l'affaire.