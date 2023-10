Christine and the Queens annule ses prochains concerts pour des raisons de santé

La tournée du chanteur Christine and the Queens devait se clôturer à Paris, à la fin du mois de novembre.

Ni report, ni explications. Christine and the Queens annonce l'annulation des prochains concerts de sa tournée, en "raison de problèmes de santé", peut-on lire dans un court communiqué publié sur les réseaux sociaux de l'artiste. Celui qui se fait désormais appeler Red et se genre au masculin était actuellement en tournée à l'occasion de son dernier album, Paranoïa, angels, true love, paru en juin dernier. "En raison de problèmes de santé, Red (alias Christine and the Queens) est contraint d'annuler les prochaines dates de sa tournée 2023. La tournée devait reprendre ce soir à Montréal et se clôturer à Paris fin novembre", est-il écrit dans le même message.

Pour les spectateurs ayant leurs places pour ces concerts, le communiqué précise que "les remboursements se feront auprès de vos points de vente." Christine and the Queens, alias Red, devait également se produire à Marseille, Lille et Paris à la fin du mois de novembre.

Aucune information supplémentaire quant à son état de santé ou la raison de cet arrêt brutal de sa tournée n'a été donnée. Vendredi dernier, Christine and the Queens était apparu sur la scène de Quotidien, sur TMC, pour y interpréter l'un des morceaux de son dernier album.