"Souffrant", Salvatore Adamo annule son concert au Grand Rex à Paris

Le chanteur de 79 ans a annulé à la dernière minute le concert qu'il devait donner au Grand Rex, à Paris.

Après le malaise de Maxime Le Forestier ou de Pierre Arditi, l'annulation de la tournée de Red (Christine and the Queens) ou le report de deux dates de concert de Michel Sardou, toujours pour raisons médicales, la série continue avec l'annulation, mercredi 18 octobre, du spectacle de Salvatore Adamo au Grand Rex, à Paris. L'annonce a été faite à la dernière minute au public qui devait assister au concert, qui affichait complet.

"Le concert de Salvatore Adamo prévu ce soir au Grand Rex est reporté au 29 janvier 2024, pour des raisons médicales", est-il indiqué dans un communiqué de presse diffusé sur les réseaux sociaux vers 17h30. "Par sécurité, des examens sont en cours", est-il ajouté quant à l'état de santé du chanteur belge. La production fait savoir que les billets du 18 octobre resteront valables pour la date de report, ou remboursables jusqu'à celle-ci.

Dès l'annonce de l'annulation du concert de Salvatore Adamo, les inquiétudes et les rumeurs ont surgi sur les réseaux sociaux, évoquant parfois un malaise cardiaque, ce que sa manageuse dément dans les colonnes du Parisien, évoquant un stress lié à la situation Israël/Palestine : "Salvatore est souffrant et n'a pas été en mesure de monter sur scène ce soir, mais ce n'est pas grave. Nous attendons les résultats de ses examens médicaux, mais il n'est pas hospitalisé. Il est chez lui, à Paris. Il y a notamment beaucoup de stress lié aux événements de ces derniers jours et à sa chanson Inch'Allah (en faveur de la paix entre Israéliens et Palestiniens ndlr.)."

La manageuse de Salvatore Adamo fait savoir que le chanteur se produira bien comme prévu dimanche, à Roubaix, puis en Belgique à l'occasion de sa tournée anniversaire qui débute le 27 octobre, à Mons.