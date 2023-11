Les artistes moins nombreux aux NRJ Music Awards perturbés par la menace terroriste

NMA 2023. La 25ᵉ cérémonie des NRJ Music Awards a eu lieu, vendredi 10 novembre, à Cannes. En raison de l'alerte "urgence attentat" déclenchée en France le 14 octobre, le déroulement de la cérémonie a été modifié.

La 25ᵉ édition des NRJ Music Awards, qui se tient ce vendredi 10 novembre, se déroule sous haute sécurité. En effet, Le Parisien annonçait qu'après le renforcement du plan Vigipirate, la cérémonie de remise de prix ne serait pas diffusée en direct. Le troisième niveau du dispositif, "urgence attentat", a été déclenché à la suite de l'attaque au couteau d'un enseignant à Arras, qui a fait un mort et trois blessés le 13 octobre dernier. Pour des raisons de sécurité, les NRJ Music Awards ont ainsi été enregistrés vendredi dans l'après-midi et seront diffusés à partir de 21h. À l'écran, les téléspectateurs ne verront aucun changement, puisque l'émission a été tournée dans les conditions du direct, depuis le palais des festivals et des congrès de Cannes.

En plus de l'annulation du direct, la traditionnelle montée des marches des artistes présents aux NRJ Music Awards a, elle aussi, été annulée. Sur place, les conditions de sécurité ont été renforcées avec une présence importante des forces de l'ordre, des contrôles d'accès augmentés, moins d'invités en coulisses et des accréditations moins nombreuses, révèle Le Parisien. L'émission, présentée par Nikos Aliagas, promet de nombreuses surprises et performances, même si, en raison du contexte sécuritaire, des ajustements ont été faits. "Pas mal de gens ont décidé de ne pas voyager", a ainsi indiqué Jacques Grimal, coordinateur général de la manifestation, au Parisien. "Nous avons préparé une programmation la plus éclectique possible malgré une certaine désaffection des internationaux ", a-t-il détaillé.

De nombreux artistes français sont présents

Mais le public peut se rassurer, de nombreuses stars seront tout de même présentes pour cet événement musical qui récompense les artistes de l'année 2023. Alors que de nombreux artistes internationaux ont été nommés (Dua Lipa, Rihanna, Taylor Swift, Ed Sheeran, Lil Nas X, The Weeknd), seuls quelques-uns se produiront effectivement sur scène. Seront ainsi présents les gagnants de précédentes éditions de l'Eurovision : la chanteuse suédoise Loreen et le groupe italien Måneskin, mais aussi la chanteuse brésilienne Bianca Costa ou la star de TikTok Paul Russell. Enfin, de nombreuses célébrités françaises assureront le spectacle. Vitaa, Louane, Mika, Kendji Girac, Vianney, Slimane, Kyo, Zazie et Isabelle Adjani font partie des nombreux artistes qui se produiront aux NRJ Music Awards, vendredi 10 novembre.