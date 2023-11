Pourquoi Booba témoigne-t-il dans le Complément d'enquête sur Hanouna ?

Ce jeudi, France 2 diffuse son attendu numéro de Complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna, présentateur vedette et controversé de C8.

Le documentaire est aussi attendu qu'il sera commenté : ce jeudi 30 novembre, à 23 heures, France 2 diffuse le numéro de Complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna, "le nouveau parrain du PAF." Traditionnellement, la chaîne publique invite, à la fin de l'émission, une personnalité pour réagir au sujet du soir. Et pour cette enquête sur le trublion de C8, c'est le rappeur Booba qui s'installera dans les fameux fauteuils rouges. "Sa brouille avec Cyril Hanouna, sa croisade contre les influenceurs, sa mise en examen pour harcèlement contre Magali Berdah, son combat contre les médias Bolloré : on est allé à Miami poser toutes les questions au rappeur Booba invité des fauteuils rouges de Complément d'enquête", indique Tristan Waleckx, présentateur de l'émission, sur X (anciennement Twitter).

Une annonce qui n'est évidemment pas passée inaperçue : mais pourquoi Booba a-t-il été choisi pour réagir à un Complément d'enquête sur Cyril Hanouna ? Il est nécessaire de rappeler qu'entre les deux hommes, la guerre a été déclarée il y a plus d'un an, justement, autour de ce fameux numéro de Complément d'enquête. "Pressé d'voir ça", avait commenté le Duc à l'annonce de cette enquête à venir.

Son conflit avec l'animateur de C8 a donc, visiblement, rendu Booba légitime pour se retrouver face à Tristan Waleckx dans les fauteuils rouges. Sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs mois, le rappeur s'est donné une mission depuis plusieurs mois : démasquer les influenceurs - qu'il appelle les influvoleurs -, et différentes personnalités, dont Magali Berdah (qui a été chroniqueuse dans Touche pas à mon poste) ou Cyril Hanouna, qu'il cible régulièrement sur X. Booba, qui évoque par ailleurs une amitié ancienne avec Hanouna, avait même appelé au boycott de TPMP.

"Tu as choisi ton camp tu es aussi responsable que tous ces démons que tu protèges. Je sais que tu es puissant vicieux dangereux et protégé (j'en ai fait les frais) mais on va faire notre boulot quand même. Ça ne peut plus durer", avait-il par exemple tweeté en janvier.