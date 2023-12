Que vaut la nouvelle version de Mamma Mia ! au Casino de Paris ?

Plus de dix ans après sa dernière version, la comédie musicale Mamma Mia ! a fait son retour au Casino de Paris à l'automne.

Sortez les combinaisons en lycra, les bottes à paillettes et vos plus beaux déhanchés : Mamma Mia ! est de retour. Plus de dix ans après sa dernière version française, la comédie musicale culte a repris ses quartiers au Casino de Paris, où elle sera jouée jusqu'au 28 avril 2024. Fidèle au film de 2008, sur scène, une - presque - toute nouvelle troupe reprend les tubes du groupe ABBA, en français. Joyeuse, pailletée et débordante d'une énergie très communicative, cette version 2.0 est irrésistible : sans même vous en rendre compte, vous voilà hochant la tête en rythme sur Dancing Queen.

Au casting, on salue le brillant trio formé par Gaëlle Gauthier (Donna, qui incarnait Sophie dans la version de 2011 !), Marion Posta (Tanya) et Christine Bonnard (Rosie), face aux "trois papas" tout aussi brillants incarnés, ce soir là, par Alexandre Jérôme, Hervé Lewandowski et Emmanuel Quatra, tous évoluant autour de Maélie Zaffran qui est Sophie, future épouse de Sky, joué par Guillaume Pevée. Autant de personnages pouvant compter sur une troupe réjouissante d'une vingtaine de chanteurs et danseurs, mais aussi de musiciens live.

De quoi (ré)découvrir les amours chaotiques qui font trembler la petite île grecque de Donna, qui se prépare à marier sa fille Sophie, elle qui, en secret, a invité trois hommes dans l'espoir de reconnaître en l'un d'eux son père. Dans la salle, on croise tout type de spectateur, de tous âges. Avec un point en commun : que ce soit entre amis ou en famille, la magie semble opérer et quand les lumières se rallument, les spectateurs sont debout. On ri, on pleure (!), on danse... Et dans la morosité de la période, on en redemande !

Mamma Mia !, au Casino de Paris jusqu'au 28 avril 2024. Infos et billetterie sur le site du spectacle.