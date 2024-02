Halftime Show de Usher : où et à quelle heure voir le concert du Super Bowl ?

Après Rihanna, c'est la star du R&B mondial Usher qui assure le concert de la mi-temps du Super Bowl, qui a lieu cette nuit.

Le Super Bowl n'est pas un simple événement sportif : chaque année, des millions de téléspectateurs attendent et suivent le fameux concert de la mi-temps du match, dont l'affiche promet traditionnellement les plus grands artistes du monde. L'an passé, c'est Rihanna qui avait créé un double événement : son retour sur le devant de la scène et à la musique, mais aussi l'officialisation de sa deuxième grossesse, restée secrète jusqu'à ce qu'elle dévoile son ventre arrondi lors de son impressionnant show du 12 février 2023.

Cette année, le Super Bowl - et donc son célèbre Halftime Show - se tiendra le 11 février, à Paradise, non loin de Las Vegas, dans l'État du Nevada aux États-Unis. Et pour succéder à Rihanna, la NFL (National Football League) et Apple Music, qui organisent l'événement, ont convié la star mondiale incontestée du R&B : le chanteur Usher. Ce qui n'est pas tout à fait une première pour l'artiste de 45 ans, qui avait fait une apparition surprise au Super Bowl 2011 aux côtés des Black Eyed Peas, qui assuraient le show.

"C'est le plus grand honneur de ma vie de pouvoir assurer la mi-temps du Super Bowl. J'ai hâte d'offrir au monde un spectacle différent de tout ce qu'ils ont vu de moi auparavant", a promis Usher en réponse à l'invitation de la NFL et d'Apple Music. D'autant que son concert à la mi-temps du Super Bowl coïncidera avec la sortie de son prochain album, Coming Home. Usher ne sera pas le seul à se produire lors de rendez-vous 2024, d'autres artistes ayant été annoncés par la NFL : Reba McEntire, de Post Malone et Andra Day.

Où et quand regarder le concert de la mi-temps du Super Bowl ?

Comme chaque année, le traditionnel concert de la mi-temps du Super Bowl devrait durer environ un quart d'heure, aux alentours de deux heures du matin, après la fin de la première partie du match. Le coup d'envoi de la rencontre est traditionnellement donné à 18h30 locale, soit 00h30 en France. Pour la première fois, c'est M6 qui diffusera l'événement, en clair, à partir de minuit le 11 février.