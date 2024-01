Sylvie Vartan "tire sa révérence" : ce que l'on sait de ses concerts d'adieux

A 79 ans, Sylvie Vartan fera ses adieux à la scène et à son public lors d'une dernière tournée.

"Il faut savoir partir" : Sylvie Vartan fait ses adieux. A 79 ans, la chanteuse, icône yé-yé, annonce une ultime tournée, de trois dates seulement, à Paris en novembre 2024. "Ça fait quand même soixante ans que je chante, vous vous rendez compte ? Même moi, je ne m'en rends pas compte, a-t-elle confié à Yann Barthès dans l'émission Quotidien, mardi 23 janvier. Les années passent et il faut savoir partir..."

Sylvie Vartan sera en concert au Dôme de Paris les 8, 9 et 10 novembre prochain pour un ultime tour de piste justement baptisé Je tire ma révérence. "C'est vrai qu'il y aura un petit côté triste, je ne peux pas le cacher. Mais il faut bien qu'un jour, on ne fasse pas un concert de trop", ajoute l'artiste. La billetterie de ces trois concerts d'adieux ouvrira le mardi 30 janvier, à dix heures dans tous les points de vente habituels, après une prévente organisée ce vendredi sur le site de Livenation.

"J'ai été très privilégiée d'avoir de longs moments merveilleux que j'ai partagés avec le public, parce que j'ai commencé à chanter sur scène toute suite pratiquement. C'est ce qui m'a plu, ce qui m'a passionné et inspirée : le fait d'avoir un public toujours fidèle toujours très expansif, bruyant. J'ai grandi avec ce public", ajoute Sylvie Vartan sur TMC. Et de résumer : "On espère qu'il y aura du monde et ça sera vraiment quelque chose de très émouvant pour moi, je n'arrive pas à y croire. Quand je vois toute ma vie défiler, ça a été tellement vite, violent, passionné, à tout point de vue, ça n'a jamais été tiède. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ce que j'avais envie quand j'en avais envie."