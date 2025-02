Victoires de la musique 2025 : un palmarès déjà connu, voici les gagnants désignés

Si les paris sont toujours ouverts, certains artistes s'imposent d'ores et déjà comme les futurs gagnants de la 40e édition des Victoires de la Musique.

Tout le monde se souvient du sacre de Zaho de Sagazan l'année dernière lors de la 39ème cérémonie des Victoires de la musique. Y aura-t-il un artiste d'une telle renommée à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt cette année encore ? La liste des nominés est très hétéroclite, on y trouve des chanteurs confirmés comme Philippe Katerine, des musiciens renommés comme Justice, mais aussi des artistes qui ne demandent qu'à se faire davantage connaître, comme Solann ou Lucky Love.

Cette 40e édition des Victoires de la musique est présentée par Léa Salamé et Cyril Féraud. De son côté, le chanteur Alain Souchon, figure coutumière des Victoires, notamment grâce à son tube "Foule sentimentale", préside la cérémonie devenue une rampe de lancement pour de nombreux artistes. Mais il devra partager la scène avec un autre poids lourd : Eddy Mitchell, dont le nouvel album intitulé Amigos est sorti en novembre dernier. Même s'il ne sera pas là pour animer la soirée, il devrait faire une apparition pour recevoir une Victoire d'honneur. Les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux, avec Thomas Jolly et Victor le Masne à la baguette, font également figure d'invitées surprises dans la catégorie "concert". Et partent favorites, selon plusieurs observateurs.

Les nominés des Victoires de la Musique 2025

Artiste féminine :

Clara Luciani

Zaho de Sagazan

Santa

Yseult

Révélée par le groupe Hyphen Hyphen, Santa trace depuis deux ans une route en solo, avec une détermination sans faille. Et le pari est gagné : ses lives électrisants lui ont valu une reconnaissance fulgurante. Cette année, elle rafle un record de nominations, notamment pour son premier album Recommence-moi, où sa voix magnétique se marie au piano. La chanteuse de Popcorn salé est aussi en lice pour la meilleure chanson originale, le meilleur concert et le titre d'artiste féminine de l'année

Artiste masculin :

Gims

Justice

Philippe Katerine

Tiakola

Le tandem électro a fait le tour du monde après la sortie d'Hyperdrama, un album porté par le single Neverender en duo avec Tame Impala. Avec vingt-deux ans d'existence, quatre albums, un troisième Grammy Awards cette année, plusieurs titres joués lors de la cérémonie de clôture des J.O, le duo a de quoi tirer son épingle du jeu.

Révélation féminine :

Solann

Styleto

Yoa

Avec Rome, devenu un hymne des manifestations féministes, Solann s'impose comme une voix incontournable de la scène française. Triplement nommée, elle conjugue authenticité brute et puissance émotionnelle. Une fulgurance qui pourrait bien lui valoir une Victoire cette année.

Révélation masculine :

Pierre Garnier

Lucky Love

Aliocha Schneider

Révélé par sa prestation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques 2024, Lucky Love, alias Luc Bruyère, est nommé dans les catégories révélation masculine et chanson originale. Ce danseur, mannequin et artiste de cabaret, s'est lancé à 31 ans dans la musique avec son premier album I Don't Care If It Burns, un savant mélange d'électro, soul et influences internationales. Cette année encore, il s'impose comme une figure montante de la scène musicale actuelle.

Révélation scène :

Aliocha Schneider

Solann

Yoa

C'est sur scène que Yoa a su captiver son public. En solo ou entourée de ses danseuses, sa présence est pour le moins électrisante, que ce soit en première partie d'Eddy de Pretto ou au Trianon. À 26 ans, elle s'impose déjà par sa voix, son charisme et ses chansons pop à l'écriture bien trouvée. Mais face à Solann et Aliocha Schneider, la compétition reste très serrée.

Album :

BDLM Vol. 1 de Tiakola

Hyperdrama de Justice

L'Impermanence d'Alain Chamfort

Mon sang de Clara Luciani

Recommence-moi de Santa

Recommence-moi, le premier album solo de Santa, est l'un des grands succès de 2024, salué pour ses textes sensibles et ses refrains puissants. Influencé par Michel Berger, Mylène Farmer et Fleetwood Mac, il dévoile une facette intime et touchante de l'artiste. Dès sa sortie, l'album a rencontré un succès fulgurant, se hissant en tête des meilleures ventes.

Chanson originale, choisie par le public

Ceux qu'on était de Pierre Garnier

Ensemble d'Aliocha Schneider

Recommence-moi de Santa

Rome de Solann

Tout pour moi de Clara Luciani

Avec plus de 10 millions de streams en 10 jours, le tube Ceux qu'on était a été un véritable phénomène de la variété française. Ce titre a marqué l'année, accumulant succès radio et streaming. Avec une telle popularité et un démarrage aussi explosif, les autres artistes ont du mal à rivaliser.

Le palmarès complet des Victoires de la musique l'an dernier

Création audiovisuelle : Commando - Shay

Artistes masculins : Vianney et Gazo

et Concert : Damso

Chanson originale : La symphonie des éclairs - Zaho de Sagazan

Album : La symphonie des éclairs - Zaho de Sagazan

Révélation scène : Zaho de Sagazan

Révélation féminine : Zaho de Sagazan

Révélation masculine : Yamê

Artiste féminine : Aya Nakamuza

Pour ces Victoires de la musique 2025, une catégorie seulement était soumise aux votes du public : celle de la Chanson originale de l'année. La composition de l'Académie des Victoires, qui rassemblait jusqu'ici 800 votants - 600 professionnels de la filière musicale et 200 votants du public, est désormais composée de 882 personnes, toutes professionnelles du milieu, avec une meilleure représentation du spectacle vivant.