Billie Eilish en concert à Paris : où et comment avoir un billet ?

Le phénomène américain Billie Eilish annonce une nouvelle tournée et deux concerts à l'AccorArena de Paris, en 2025.

Les fans de Billie Eilish sont déjà en ordre de bataille. A l'occasion de la sortie de son prochain album HIT ME HARD AND SOFT - annoncé dans les bacs le 17 mai prochain, la chanteuse phénomène de 22 ans annonce une nouvelle - et gigantesque - tournée mondiale, qui débutera le 29 septembre prochain à Québec au Canada, pour s'achever le 27 juillet 2025 à Dublin, en Irlande.

Le HIT ME HARD AND SOFT - Tour de Billie Eilish passera par la France avec deux concerts annoncés à Paris, les 10 et 11 juin 2025 à l'AccorArena. La billetterie ouvrira d'abord en prévente jeudi 2 mai sur le site de Live Nation, avant la mise en vente générale des billets le vendredi 3 mai à midi. Inutile de préciser que ça sera, sur les sites des points de vente, la ruée vers les billets.

Côté prix, pour espérer voir Billie Eilish sur scène, il faudra mettre la main à la poche avec des billets affichés à 151 euros en fosse, le même prix que la catégorie Or, 74 euros pour un billet en catégorie 3 et entre 90 et 107 euros pour la catégorie 4. Reste à espérer que les sites comme Ticketmaster, l'un des principaux marchands de billets, reste opérationnel à l'ouverture de la billetterie.

Ces derniers mois, la saturation du site après la mise en vente de places pour des concerts comme ceux de Taylor Swift ou Jul, avait suscité l'ire des fans sur les réseaux sociaux, nombreux étant à s'offusquer de ne pas pouvoir acheter de billets.