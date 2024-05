Pourquoi Slimane peut (vraiment) faire gagner la France à l'Eurovision

Le chanteur Slimane défend les couleurs de la France à l'Eurovision avec sa chanson "Mon amour".

La France peut-elle se hisser en haut du classement, samedi soir, à l'issue de la finale de l'Eurovision ? La 68ème édition du concours européen de chant se tient à Malmö, en Suède. 26 pays s'affronteront pour succéder à la Suédoise Loreen, gagnante l'an passé avec sa chanson Tattoo. Pour représenter la France, la délégation tricolore a désigné le chanteur Slimane, qui portera nos couleurs avec le titre Mon amour.

Mais peut-il décrocher la victoire ? La France n'a pas remporté l'Eurovision depuis... 1977 et le titre de Marie Myriam avec sa chanson L'Oiseau et l'Enfant. Depuis, rien, ou presque. Barbara Pravi a tout de même offert à la France une belle deuxième place en 2021 avec sa chanson Voilà. En choisissant une prestation comparable, avec une scénographie sobre et élégante centrée sur l'artiste, une grande voix et une chanson puissante, la délégation française peut-elle ramener la coupe à la maison ?

Rien n'est moins sûr. Mais les espoirs sont permis. Voilà des semaines que Slimane caracole dans le top 10 des classements provisoires des bookmakers, parieurs spécialistes de l'Eurovision et pouvant donner des indices sur le vainqueur de la soirée. Ou du moins, son podium. Ce qui avait été le cas, par exemple, pour les derniers vainqueurs du concours. Slimane et Mon amour se sont même hissés à la quatrième position des titres les plus écoutés des participants à l'Eurovision sur la plateforme Spotify, avec près de 3,8 millions d'écoutes dans le monde.

D'ailleurs, si le producteur de l'Eurovision 2024, Christer Björkman, estime dans les colonnes de 20 Minutes que cette année, le concours est "très ouvert", il assure : "La France est l'un des six pays que j'imagine gagner." Et d'ajouter : "Ce serait génial que la France gagne, cela fait tellement longtemps que vous n'avez pas remporté la compétition."

Autre élément pouvant donner de l'espoir aux fans français de l'Eurovision, le classement établi après les votes des personnes dites accréditées au concours, soit les fans et les médias. Et c'est à la première place que s'affiche Slimane à l'issue de cette consultation, publiée quelques jours seulement avant les premières demi-finales. La France étant assurée d'une qualification, étant membre du Big Five, club très très privé des pays plus gros contributeurs de l'Union européenne de radio-télévision.

Enfin, notons que contrairement à La Zarra, sujet l'an passé de nombreuses controverses dès sa nomination comme porte-drapeau français à l'Eurovision, Slimane lui, est déjà l'un des artistes français les plus populaires de sa génération. La France ne pouvant voter pour son candidat, il y a tout de même fort à parier qu'avec Mon amour, il est capable de séduire au-delà des frontières. D'autant qu'en face, la concurrence n'est pas vraiment rude. Suffisamment pour permettre à la France de conjurer sa malédiction à l'Eurovision ? L'espoir est permis.