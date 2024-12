Réouverture de Notre-Dame : un orchestre, des dizaines d'artistes... Le programme du concert

Des dizaines d'artistes de tous genres musicaux se succèderont samedi 7 décembre sur le parvis de Notre-Dame pour la réouverture de la cathédrale.

La soirée s'annonce "inoubliable". Après le choc de l'incendie de Notre-Dame de Paris, les Français pourront renouer avec le monument, tout juste réouvert et rénové, à l'occasion d'une cérémonie marquée par un concert sur le parvis de la cathédrale. L'événement, organisée par France TV et radioFrance, en partenariat avec Franceinter et Le Parisien, sera diffusé sur France 2 dès 21h05. Avec, à la présentation, Stéphane Bern.

Il y a cinq ans, Notre-Dame de Paris était ravagée par les flammes. Sa toiture et sa flèche emblématique sont parties en fumée en quelques heures. Un désastre encore vif dans les mémoires, et que la capitale pourra mettre derrière elle. Le concert clôturera la première journée des cérémonies de réouverture. La programmation se veut particulièrement diverse, entre modernité et tradition. Stars de la pop, de la musique classique et même de l'électro se succéderont.

Des artistes mondialement connus se succéderont

Parmi les artistes francophones les plus connus, on retrouvera Clara Luciani, Vianney et Garou sur scène. Le DJ Michaël Canitrot sera également de la partie : cet artiste est connu pour ses concerts de musique électronique devant des monuments, comme l'abbaye du Mont-Saint-Michel en 2021 ou la Tour Eiffel en décembre 2023. On retrouvera également la Franco-Béninoise Angélique Kidjo, titulaire de cinq Grammy Awards. La chanteuse libanaise Hiba Tawaji est également annoncée : après sa participation en 2015 dans l'émission "The Voice", elle a repris le rôle d'Esméralda dans la comédie musicale "Notre-Dame de Paris".

Dans la partie plus traditionnelle du spectacle, la Maîtrise de Notre-Dame, les organistes de la cathédrale et l'Orchestre philharmonique de Radio France se produiront, menés par le chef d'orchestre Gustavo Dudamel. Ce Vénézuélien de 43 ans, connu mondialement, a été directeur musical de l'Opéra de Paris de 2021 à 2023, et sera à partir de 2026 directeur artistique et musical du Philharmonique de New York.

Le célèbre pianiste chinois Lang Lang jouera également lors du spectacle, tout comme la soprano sud-africaine Pretty Yende. Ils ont tous les deux performé pour le couronnement de Charles III en 2023. Des musiciens comme la pianiste franco-géorgienne Khatia Buniatishvili, le violoncelliste franco-américain Yo-Yo Ma ou encore le prodige suédois du violon Daniel Lozakovich sont attendus, indique le HuffPost. Le ténor franco-suisse Benjamin Bernheim et la soprano Julie Fuchs, que vous reconnaîtrez de la cérémonie de clôture des JO de Paris, sont eux aussi à l'affiche.

En plus de l'événement musical, des textes classiques seront lus tout au long de la soirée, notamment de Victor Hugo, qui "a écrit son attachement profond à la cathédrale et à son rôle majeur dans l'histoire de Paris", précise l'organisation dans un communiqué.