Kendrick Lamar en concert à Paris : dates, prévente, prix, où acheter ses billets

Après avoir fait sensation lors de la mi-temps du Superbowl 2025, l'artiste Kendrick Lamar a annoncé une tournée mondiale avec SZA. Découvrez les prix, préventes et dates de son concert à Paris.

Vous avez adoré le show de la mi-temps du Superbowl et rêvez de voir Kendrick Lamar en concert près en France ? L'artiste américain a fait sensation en dévoilant une tournée commune avec SZA afin de performer leurs titres les plus mémorables en solo et duo. Les interprètes de "Humble", "Not Like Us", "All the Stars" et "Kill Bill" performeront à Paris le 15 juillet prochain à Paris La Défense Arena.

Qu'il s'agisse des dates officielles, des prix du concert ou des préventes, on vous explique comment trouver votre places au meilleur prix et comment vous préparer à l'événement "Grand National Tour" de Kendrick Lamar et SZA.

Où trouver des places pour le concert de Kendrick Lamar à Paris ?

Kendrick Lamar et SZA marqueront un arrêt à Paris cette année pour performer leurs meilleurs titres. La vente de l'événement est organisée par Ticketmaster avec deux dates principales à retenir :

Jeudi 13 février - 9h : ouverture des préventes sur le site Ticketmaster.

Vendredi 14 février - 9h : ouverture de la vente générale sur le site Ticketmaster.

Pour vous préparer à la vente, nous vous conseillons de vous créer un compte sur le site et de vous y connecter avant la mise en place de la billetterie. De nombreuses personnes attendent cet événement, des files d'attente sont donc à prévoir et nous vous conseillons de vous munir de plusieurs comptes sur plusieurs appareils différents afin d'obtenir la meilleure place dans la file. Ne tentez pas de rafraichir la page au risque de perdre votre place dans la file d'attente !

Quand sont les préventes pour le concert de Kendrick Lamar à Paris ?

La prévente du concert de Kendrick Lamar avec SZA s'est déroulée le jeudi 13 février à 9h du matin. Il fallait être prêt tôt pour espérer passer la file d'attente qui affichait plus de 20 000 personnes en temps réel.

La prévente n'est désormais plus accessible. L'intégralité des places mises en prévente ont été écoulées et il ne reste désormais que la vente générale de ce vendredi 14 février.

Quels sont les prix du concert de Kendrick Lamar à Paris ?

Le "Grand National Tour" se tiendra en 2025 avec Kendrick Lamar et SZA. L'événement passera par Paris au stade de Paris La Défense Arena qui a déjà communiqué les différents prix et catégories disponibles :

Catégorie 4 : 78,50 euros

Catégorie 3 : 106 euros

Tarif normal : 133,50 euros

Catégorie 2 : 133,50 euros

Catégorie 1 : 161 euros

Fosse : 166,50 euros

The Energy Floor : 210,50 euros

Fosse or gauche : 210,50 euros

Fosse or droite : 210,50 euros

Catégorie or : 210,50 euros

© TickerMaster

Quelle est la date du concert de Kendrick Lamar à Paris ?

La date officielle du concert de Kendrick Lamar et SZA à Paris a été dévoilée par les artistes dès le début du mois de février. Le concert se tiendra le mardi 15 juillet 2025 à Paris La Défense Arena. L'horaire indiqué par le site Ticketmaster indique un début du show à 19h, mais il est toujours préférable d'arriver un peu en avance pour ne rien manquer du concert.