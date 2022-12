Vieilles Charrues 2023 : programmation, dates... Les infos

VIEILLES CHARRUES. Après l'annulation de la venue de Céline Dion, le festival des Vieilles Charrues dévoile la programmation de son édition 2023.

[Mis à jour le 13 décembre 2022 à 14h41]Une édition sans Céline Dion, mais avec une programmation explosive : les organisateurs des Vieilles Charrues ont levé le voile sur la programmation de l'édition 2023, qui se tiendra du jeudi 13 au lundi 17 juillet prochain. Pour cette 31ème édition, les têtes d'affiches comptent notamment Robbie Williams, Blur, Aya Nakamura, Rosalía, Soprano, mais aussi Phoenix, Jain, Lomepal ou encore Bigflo & Oli.

A cette liste s'ajoutent les Red Hot Chili Peppers, déjà annoncés par les organisateurs des Vieilles Charrues. On savait également que Céline Dion a dû, une fois de plus, annuler sa venue à Carhaix l'été prochain. "Ça fait quelques semaines qu'on sait qu'elle ne viendra pas en 2023. Ça nous a laissé le temps de travailler", expliquent les programmateurs à Ouest France.

Céline Dion annule (encore) sa venue aux Vieilles Charrues

Pour Céline Dion aux Vieilles Charrues, il faudra encore patienter. Déjà reporté en raison du Covid, puis de l'état de santé de la chanteuse canadienne, le concert de Céline Dion aux Vieilles Charrues à l'été 2023 est de nouveau annulé. Jeudi 8 décembre, l'interprète de My Heart Will Go On a annoncé, dans une vidéo postée sur Instagram, l'annulation des dates de sa tournée européennes au printemps et à l'été 2023. Dont le concert aux Vieilles Charrues.

"Céline Dion, qui poursuit sa convalescence suite à un problème de santé, annonce l'annulation de 8 show à l'été 2023, dont le festival Les Vieilles Charrues à Carhaix, le 13 juillet", confirment les organisateurs du festival breton sur Twitter. Les festivaliers peuvent dès à présent demander le remboursement des billets pour le 13 juillet, date du concert de Céline Dion, sur le site du festival.

A noter que le concert de la diva canadienne ne sera, cette fois-ci, pas repoussé à l'année suivante. En cause ? Les incertitudes autour des festivals à l'été 2024. "Ca fait plusieurs semaines qu'on savait que la date de 2023 était incertaine du fait se son état de santé. On avait commencé à travailler sur une date en 2024 dans le cadre d'un projet de tournée, ça devait être le 11 juillet 2024 pour les Vieilles Charrues", explique Jérôme Tréhorel, directeur des Vieilles Charrues, interrogé sur France Bleu. Mais en raison de Jeux olympiques en France, le ministre de l'Intérieur avait prévenu que, faute d'effectifs policiers suffisant, les grands événements culturels devraient être décalés.

"C'est le premier dommage collatéral de ce gendre de prise de parole, c'est un coup très dur et j'espère que ca ne va pas être l'arbre qui cache la forêt avec tous les autres artistes internationaux qui vont éviter la France en 2024 du fait de cette incertitude", ajoute Jérôme Tréhorel.

La programmation des Vieilles Charrues 2023

JEUDI 13 JUILLET : Robbie Williams, Bigflo & Oli, Disiz, Hypen Hypen, Morcheeba, Petit biscuit, Mimaa, Orange Blossom & les Fleurs de Metal, Pierre de Maere, Silly Boy Blue, Uzi Freyja, The Waeve, Tramhaus.

VENDREDI 14 JUILLET : Tukan, Blur, Aya Nakamura, Gazo, Jeanne Added, Shaka Ponk, Agar Agar, Agoria, Biga*Ranx, Ko Ko Mo, Lass, Meryl, Reynz, Sbrbs, The Celtic Social Club, Brama, La Bruulu (KBA9), The Wacky Jugs.

SAMEDI 15 JUILLET : Rosalía, Lomepal, Idles, Kungs, Leto & Guy2Bezbar, Pomme, Suzane, Billx, Easy Life, Johnnie Carwash, Lewis Ofman, Minuit Machine, Voyou, Zaho de Sagazan, Barrut & Diridollou Lavigne, De La Crau, Fest Noz (Digabestr, Duo Gazag, Hamon Martin Quintet, Piel/Piel), None Sounds.

DIMANCHE 16 JUILLET : Soprano, Phoenix, Hot Chip, Jain, Lorenzo, Moderat, Paul Kalkbrenner, Acid Arab, Adé, Gwendoline, Joysad, Kalika, Mademoiselle K, Stuffed Foxes, Avalanche Kaito, Kaolila, Parranda La Cruz, Taxi Kebab.

LUNDI 17 JUILLET : Red Hot Chili Peppers.

L'édition 2022 des Vieilles Charrues, qui célébrait les 30 ans du festival et son retour après deux années blanches, s'est déroulée du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022, soit quatre jours de fête et de musique. Pour son édition 2023, les organisateurs du festival donnent rendez-vous aux fidèles de l'événement breton (et aux autres) du jeudi 13 au lundi 17 juillet 2023.

La billetterie des Vieilles Charrues 2023

Au même moment que la révélation de la programmation de l'édition 2023 des Vieilles Charrues, les organisateurs du festival breton ont fait savoir que la billetterie de l'événement ouvrait ce mercredi 14 décembre 2022, à 19 heures. Les billets sont accessible sur le site des Vieilles Charrues, par ici.

Pour le prix des places pour le festival des Vieilles Charrues, comptez de 44 euros pour un billet 1 jour à 164 euros pour un pass 4 jours. A noter que le lundi 17 juillet est déjà sold-out et qu'il n'existe pas de pass 5 jours.