Quelle date pour le festival des Francofolies de La Rochelle 2024 ?

La quarantième édition des Francofolies de La Rochelle se tiendra début juillet 2024.

Quarante ans ! Pour cet anniversaire, le festival des Francofolies de La Rochelle donne rendez-vous à son public du 10 au 14 juillet prochain. En novembre dernier, les organisateurs de l'événement incontournable de l'été des festivals annonçaient les premiers noms de la programmation de cette édition anniversaire. Sont attendus, entre autres, à La Rochelle l'été prochain Sting, Bianca Costa, Bigflo & Oli, Ninho, Zaho de Sagazan, Phoenix, Jean-Michel Jarre, Hervé, Pascal Obispo, Eddy de Pretto ou Charlotte Cardin.

Une affiche on ne peut plus éclectique, qui réunit chanson française et internationale, mais aussi plusieurs générations d'artistes - et donc de festivaliers. La billetterie des quarante ans du festival des Francofolies de La Rochelle est ouverte et accessible sur le site de l'événement, par ici.

La programmation des Francofolies 2024

MERCREDI 10 JUILLET

Scène JL Foulquier : Charlotte Cardin - Eddy de Pretto - Etienne Daho - Sting

JEUDI 11 JUILLET

Scène JL Foulquier : Santa - Grand Corps Malade - Pascal Obispo - Patrick Bruel

: Santa - Grand Corps Malade - Pascal Obispo - Patrick Bruel Grand Théâtre : Arthur Teboul & Baptiste Trotignon

: Arthur Teboul & Baptiste Trotignon Théâtre Verdière : Alexandra Streliski - Johan Papaconstantino

: Alexandra Streliski - Johan Papaconstantino Salle Bleue : Paris Lonestar club - Elliott Murphy

VENDREDI 12 JUILLET

Scène JL Foulquier : Bianca Costa - Zola - Josman - PLK - Vladimir Cauchemar

: Bianca Costa - Zola - Josman - PLK - Vladimir Cauchemar Théâtre Verdière : Thomas Fersen

: Thomas Fersen La Sirène : Grandma's Ashes - Psychonaut - Slift - Hint

SAMEDI 13 JUILLET

Scène JL Foulquier : Werenoi - Luidji - Bigflo & Oli - Ninho

: Werenoi - Luidji - Bigflo & Oli - Ninho Théâtre Verdière : Aliocha Schneider - Clara Ysé

DIMANCHE 14 JUILLET