Rock en Seine 2023 : Billie Eilish, The Strokes... Les premiers noms de la programmation

ROCK EN SEINE. Le festival parisien de Rock en Seine fêtera son vingtième anniversaire en août 2023. Découvrez les premiers noms de la programmation.

Un vingtième anniversaire en grande pompe : Rock en Seine dévoile les premiers noms de sa programmation 2023, pour une édition célébrant les vingt ans du festival. Une année exceptionnelle qui verra, sur scène, des artistes internationaux : Billie Eilish, The Strokes, Placebo, Florence + The Machine, ou encore The Chemical Brothers sont annoncés à l'affiche de Rock en Seine 2023, qui se déroulera les 23, 25, 26 et 27 août.

A noter également à la programmation, Charlotte de Witte, Fever Ray, Flavien Berger, Foals, Tamino, Turnstile ou Yeah Yeah Yeahs. Billie Eilish, annoncée le mercredi 23 août pour son unique date française de l'année, portera une programmation exclusivement féminine avec Girl in Red, Tove Lo et Hannah Grae. La billetterie de cette soirée exceptionnelle ouvre ce mercredi 25 janvier à 12 heures. Pour le reste du festival, à savoir les 25, 26, 27 août, les billets seront mis en vente le lendemain, jeudi 26 janvier à 12 heures également.

La programmation de Rock en Seine 2023

Les premiers noms de la programmation de l'édition 2023 de Rock en Seine, qui marquera les vingt ans du festival, ont été dévoilés le mardi 24 janvier. Voici les noms, jour par jour :

MERCREDI 23 AOÛT : Billie Eilish, Girl in Red, Tove Lo, Hannah Grae.

: Billie Eilish, Girl in Red, Tove Lo, Hannah Grae. VENDREDI 24 AOÛT : Placebo, Turnstile, Fever Ray, Bertrand Belin...

: Placebo, Turnstile, Fever Ray, Bertrand Belin... SAMEDI 25 AOÛT : Chemical Brothers, Florence + The Machine, Charlotte de Witte, Flavien Berger, Tamino, Yeah Yeah Yeahs, Dry Cleaning...

: Chemical Brothers, Florence + The Machine, Charlotte de Witte, Flavien Berger, Tamino, Yeah Yeah Yeahs, Dry Cleaning... DIMANCHE 26 AOÛT : Les Stokes, Foals, Angel Olsen, Wet Leg, The Murder Capital...

La billetterie de Rock en Seine 2023

Pour la billetterie de Rock en Seine 2023, deux billetteries distinctes sont mises en place par les organisateurs du festival :

Mise en vente de la soirée du 23 août : le 25 janvier à 12 heures

: le 25 janvier à 12 heures Mise vente des journées du 25, 26, 27 août : le 26 janvier à 12 heures

Pour ces deux billetteries, les billets pour Rock en Seine édition 2023 sont mis en vente sur le site du festival, accessible par ici. Côté prix, comptez de 89 euros pour le billet 1 jour du mercredi, 75 euros pour le billet 1 jour du vendredi, samedi ou dimanche, 129 euros pour le forfait deux jours au choix et 175 euros pour le forfait 3 jours au choix.

Comme chaque année, le festival Rock en Seine investit le domaine de Saint-Cloud, aux portes de Paris. L'adresse du festival est la suivante : Adresse : L'accès au festival est situé Place George Clémenceau, 92210 Saint-Cloud.

Il existe différents moyens de se rendre sur le site :