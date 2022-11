Main Square 2023 : programmation, billetterie... Les infos

MAIN SQUARE. Après avoir annoncé le nom des premiers artistes de sa programmation 2023, le Main Square festival ouvre sa billetterie.

Maroon 5, David Guetta, Macklemore, Orelsan... Les premiers noms de la programmation du Main Square 2023 donnent envie. Vendredi 25 novembre, les organisateurs du festival d'Arras ont levé le voile sur trois nouveaux noms d'artistes, Orelsan, Macklemore et David Guetta, qui rejoignent ainsi Maroon 5, déjà annoncé, pour sa seule date programmée en festival de sa tournée européenne. Les californiens se produiront au festival d'Arras le vendredi 30 juin prochain.

"Ce sera leur seule date en festival en France. Cela fait plusieurs années qu'on essaye de les faire venir. C'est un groupe phare de la scène pop-rock internationale. On nous les avait souvent réclamés sur les réseaux sociaux. C'est un groupe fédérateur, dansant qui concerne toutes les générations", s'est réjouit Armel Campagna, directeur du Main Square, interrogé par la Voix du Nord. Le Main Square se tiendra en 2023 les 29 et 30 juin, puis les 1er et 2 juillet.

Pour ces quatre premiers concerts événement, annoncés pour les vendredi, samedi et dimanche, la billetterie ouvre ce mercredi 30 novembre, à 10 heures. En raison d'une forte affluence sur le site du festival, il peut y avoir de l'attente.

Le Main Square festival, qui avait fait son retour l'été dernier après deux ans d'absence en raison du Covid-19 et des mesures sanitaires, se tiendra à Arras du 29 juin au 2 juillet 2023.

La billetterie du Main Square festival 2023

La billetterie du Main Square festival, au moins pour les quatre concerts déjà annoncés, ouvre ce mercredi 30 novembre, à 10 heures, sur le site de l'événement. Côté prix, comptez 65 euros pour le samedi et le dimanche ; 69 euros pour le vendredi et 155 euros pour le pass 3 jours.

Le bilan 2022 du Main Square festival

Après deux années blanches, l'été dernier sonnait le grand retour des festivals en France. Parmi les rendez-vous immanquables de l'été, le Main Square Festival ! L'événement était de retour à Arras, du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022. Une édition record, se félicitent les organisateurs de l'événement, qui a attiré plus de 150 000 festivaliers sur les quatre jours de festival.

Pour que cette édition soit mémorable, le Main Square Festival a accueilli de nombreux artistes comme Angèle, Black Eyed Peas, Feu! Chatterton, DJ Snake, Last Train, Louane, -M-, mais aussi Sting, SUM 41 ou encore Vald. En raison d'un cas Covid, le groupe américain Pixies n'a pas pu se produire au festival, samedi 02 juillet.

Au total, 55 artistes ont fait vibrer le Main Square Festival. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine ! "Plus que jamais, on a hâte de retrouver le meilleur public de France en 2023", écrivent les organisateurs sur le compte Twitter du festival. L'édition 2023 aura lieu du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2023.