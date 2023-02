Printemps de Bourges 2023 : la programmation complète, dates et billetterie

PRINTEMPS DE BOURGES. La 47ème édition du Printemps de Bourges ouvrira, comme chaque année, la saison des festivals, du 18 au 23 avril 2023.

L'affiche du Printemps de Bourges 2023 est complète ! Après avoir dévoilé une première série de noms, les organisateurs du festival annoncent la totalité des artistes qui se produiront lors de ce Printemps de Bourges 2023, qui ouvrira, comme chaque année, la saison des festivals, du 18 au 23 avril. Parmi les nouveaux artistes annoncés, Jeanne Added, Aloïse Sauvage, Flavien Berger, Pierre de Maere ou encore Acid Arab, mais aussi Léonie Pernet, Silly Boy Blue et La Maison Tellier ou Oxmo Puccino, Voyou et Coline Rio.

Autant d'artistes qui rejoignent la liste des noms déjà annoncés, avec notamment -M-, Julien Granel, Lomepal, Hervé, Izïa, Benjamin Biolay ou Juliette Armanet, mais aussi Adé, Biga*Ranx, La Femme, Meute et Bob Sinclar. On notera également la venue de Gazo, Lorenzo, Harma, Vladimir Cauchemar ou Doria, Tiakola et B.B. Jacques.

La programmation du Printemps de Bourges 2023

MARDI 18 AVRIL :

-M-

Julien Granel

Anna Majidson

MERCREDI 19 AVRIL :

Lomepal

Meryl

Coline Rio

Dinos,

Emilie Simon

Kalika

Lucie Antunes

Lucky Love

Pierre de Maere

Voyou

JEUDI 20 AVRIL :

Benjamin Biolay

Juliette Armanet

Izïa

Hervé

Agar Agar

Aloïse Sauvage

Baby Volcano

B.B. Jacques

Benjamin Epps

Eesah Yasuké

Jäde

Jeshi

Johan Papaconstantino

Jok'Air

Lazuli

Le Kaiju

Oxmo Puccino

Sabrina Ballaouel

Sorcières

Zaho de Sagazan

Zed Yun Pavarotti

VENDREDI 21 AVRIL :

Bob Sinclar

Selah Sue

La Femme

Meute

Biga*Ranx

Disiz

Adé

Ada Oda

Algues vertes

Choses sauvages

Deadletter

Eesah Yasuké

Enola Gay

Favé

Flavien Berger

J9ueve

Jeanne Added

Joe & The Shitboys

Kerchak

Lambrini Girls

Prince Waly

Sofie Royer

The Psychotic Monks

SAMEDI 22 AVRIL :

Gazo

Lorenzo

Hamza

Tiakola

Vladimir Cauchemar

Acid Arab

Doria

Albin de la Simone

B.B. Jacques

Bertrand Belin

Contrefaçon

Edouard Ferlet

High Season

Irène Dresel

Liz Lamere

Lydia Lunch & Marc Hurtado

Malo'

Marina Trench

Mézigue

Poppy fusée

Roland Cristal

Sandra Nkaké

Train Fantôme

Von Bikräv

La billetterie du Printemps de Bourges

La billetterie du Printemps de Bourges est ouverte depuis le 1er décembre et est accessible sur le site du festival, par ici. A noter que le prix des billets varie en fonction de la soirée, des artistes et du lieu. Le prix des places oscille entre 15 et 44 euros.

