We Love Green 2023 : découvrez la programmation

WE LOVE GREEN. Le festival parisien de We Love Green sera de retour les 2, 3 et 4 juin 2023 dans le Bois de Vincennes.

"Un line-up ancré dans son époque, plus que jamais tourné vers le futur", telle est la promesse des organisateurs de We Love Green, qui dévoilent, ce lundi 6 février, la programmation de son édition 2023. Sont annoncés lors du festival parisien, qui se tiendra les 2, 3 et 4 juin 2023 : Orelsan, The Blaze, PLZ, Phoenix, Gazo, Ronisia, Lomepal, Skrillex, Anderson .Paak et Knxwledge, mais aussi Bon Iver, Dinos, Tems, Jack Johnson, Pomme ou Caroline Polachek. A noter que cette programmation n'est pas encore complète, d'autres noms devraient venir d'ajouter à cette liste d'artistes.

Fidèle aux propositions qui ont fait son succès, We Love Green proposera, en plus de sa programmation musicale, des talks, une scène de stand-up, un atelier de création et une nouveauté : un playground où s'essayer au skateboard. La billetterie de l'édition 2023 du festival parisien de We Love Green est ouverte et accessible sur le site de l'événement, par ici.

Fort du succès de son édition 2022, We Love Green annonce son retour en 2023 ! Dans un communiqué de presse, diffusé ce jeudi 27 octobre, les organisateurs donnent rendez-vous aux festivaliers les 2, 3 et 4 juin 2023. Une bonne nouvelle pour les amateurs du festival, qui avait ouvert, à l'été 2022, la saison au Bois de Vincennes, aux portes de Paris, après deux ans de disette dus à la pandémie de Covid-19.

L'édition 2022 de We Love Green aura été marqué par la météo, avec l'annulation du samedi 4 juin en raison des pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur le site. Malgré les conditions compliquées, 100 000 festivaliers, en bottes, avaient fait vibrer We Love Green. Une édition immortalisée par un aftermovie, mis en ligne jeudi 27 octobre.

La billetterie de We Love Green 2023

La billetterie de l'édition 2023 du festival parisien de We Love Green est ouverte et accessible sur le site de l'événement, par ici. Pour les prix, comptez 159 euros pour un Pass 3 jours, 109 pour un Pass 2 jours et 49 euros pour un Pass 1 jour.