Hyper Weekend Festival : dates, programmation... Les infos

HYPER WEEKEND. Pour sa deuxième édition, l'Hyper Weekend Festival est de retour en janvier 2023 à la Maison de la Radio et de la Musique.

Sommaire Programmation

Billetterie

Accès

L'Hyper Weekend Festival est de retour : pour sa deuxième édition, l'événement organisé par la Maison de la Radio et de la Musique se tiendra les 20, 21 et 22 janvier 2023. Au programme de cette seconde saison, des concerts, des performances live, des masterclasses, une exposition immersive, des soirées et des DJ sets. Durant trois soirées, la maison ronde fait place à "l'innovation et aux curiosités", promet un communiqué de presse.

La première édition de l'Hyper Weekend festival avait réuni 6 500 spectateurs à la Maison de la Radio et de la Musique et des dizaines de milliers grâce aux diffusions à l'antenne sur les ondes de Radio France. Pour cette nouvelle édition, en 2023, de nombreux artistes ont déjà été annoncés à la programmation. A noter également que l'Hyper Weekend Festival s'agrandit, avec de nouveaux lieux au sein de la maison ronde.

La programmation de l'Hyper Weekend Festival

La programmation de l'Hyper Weekend Festival 2023 n'est pas complète : d'autres noms seront annoncés dans les prochains jours.

VENDREDI 20 JANVIER

Studio 104 : Pierre Guénard ; Clara Ysé ; Eux & Nous : Bonnie Banane et Flavien Berger jouent Brigitte Fontaine et Areski Belkacem ; Aurélie Saada ; Stéphane

: Pierre Guénard ; Clara Ysé ; Eux & Nous : Bonnie Banane et Flavien Berger jouent Brigitte Fontaine et Areski Belkacem ; Aurélie Saada ; Stéphane Foyer C : Arthur H et Léonore Mercier : l'Hyper vie, aventure sonore immersive

Arthur H et Léonore Mercier : l'Hyper vie, aventure sonore immersive Agora : Citron Sucré ; Barbara Rivage

: Citron Sucré ; Barbara Rivage Radioeat : Aurélie Saada en cuisine

Aurélie Saada en cuisine 22ème étage : Code - Phonographie no.1, Superpoze x Robin Pharo jouent Marin Marais

: Code - Phonographie no.1, Superpoze x Robin Pharo jouent Marin Marais Foyer F : Pierō Solo

: Pierō Solo Foyer C : GЯEG, Glitter55, Acid Arab

: GЯEG, Glitter55, Acid Arab Nef : Exposition Pedro Winter - Wall of Friends

SAMEDI 21 JANVIER

Auditorium : Philippe Katerine aux anges ! , avec l'orchestre philharmonique de Radio France

Philippe Katerine aux anges ! , avec l'orchestre philharmonique de Radio France Studio 104 : Benjamin Epps ; Varnish la piscine ; Limsa d'Aulnay ; Yassine Stein ; Eloi

Benjamin Epps ; Varnish la piscine ; Limsa d'Aulnay ; Yassine Stein ; Eloi Foyer C : Arthur H et Léonore Mercier : l'Hyper vie, aventure sonore immersive ;

Arthur H et Léonore Mercier : l'Hyper vie, aventure sonore immersive ; Radioeat : Aurélie Saada en cuisine

Aurélie Saada en cuisine 22ème étage : Code - Phonographie no.1, Superpoze x Robin Pharo jouent Marin Marais

: Code - Phonographie no.1, Superpoze x Robin Pharo jouent Marin Marais Foyer F : Pierō Solo

: Pierō Solo Agora : Nes ; Babysolo33

: Nes ; Babysolo33 Foyer C : LB aka Labat ; S3A ; Marina Trench

: LB aka Labat ; S3A ; Marina Trench Nef : Exposition Pedro Winter - Wall of Friends

: Exposition Pedro Winter - Wall of Friends Galerie Seine : Tap Top Trio

DIMANCHE 22 JANVIER

Auditorium : Eddy de Pretto Love Factory

Eddy de Pretto Love Factory Studio 104 : Version(s) Farmer, sans contrefaçon : 16 artistes chantent le répertoire de Mylène Farmer ; Zaho de Sagazan ; Coline Rio

Version(s) Farmer, sans contrefaçon : 16 artistes chantent le répertoire de Mylène Farmer ; Zaho de Sagazan ; Coline Rio Foyer C : Arthur H et Léonore Mercier : l'Hyper vie, aventure sonore immersive

Arthur H et Léonore Mercier : l'Hyper vie, aventure sonore immersive Agora : Poltergeist ; Simone d'Opale

Poltergeist ; Simone d'Opale Radioeat : Aurélie Saada en cuisine

Aurélie Saada en cuisine 22ème étage : Code - Phonographie no.1, Superpoze x Robin Pharo jouent Marin Marais

: Code - Phonographie no.1, Superpoze x Robin Pharo jouent Marin Marais Foyer F : Pierō Solo

: Pierō Solo Nef : Exposition Pedro Winter - Wall of Friends

: Exposition Pedro Winter - Wall of Friends Galerie Seine : Tap Top Trio

La billetterie de l'Hyper Weekend Festival

Certains événements de l'Hyper Weekend Festival sont gratuits. Toutefois, d'autres concerts et animations nécessitent un billet. La billetterie de l'événement est accessible sur le site du festival, par ici.

Où a lieu l'Hyper Weekend Festival ?

Comme pour la première édition, la Maison de la Radio et de la Musique organise et accueille en ses murs l'Hyper Weekend Festival. L'accès se fait au 116, avenue du Président Kennedy, dans le 16ème arrondissement de Paris.

Accès :