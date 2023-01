Hyper Weekend Festival : ce qu'il ne faut pas manquer de l'édition 2023

HYPER WEEKEND. Pour sa deuxième édition, l'Hyper Weekend Festival est de retour en janvier 2023 à la Maison de la Radio et de la Musique.

[Mis à jour le 18 janvier 2023 à 15h54] L'année 2023 démarre en beauté et en musique avec la deuxième édition de l'Hyper Weekend Festival, organisé par la Maison de la Radio et de la Musique. L'événement se tient sur trois jours, les 20, 21 et 22 janvier 2023. Au programme de cette seconde saison, des concerts, des performances live, des masterclasses, une exposition immersive, des soirées et des DJ sets. Durant trois soirées, la maison ronde fait place à "l'innovation et aux curiosités", promet un communiqué de presse.

La première édition de l'Hyper Weekend festival avait réuni 6 500 spectateurs à la Maison de la Radio et de la Musique et des dizaines de milliers d'auditeurs grâce aux diffusions à l'antenne sur les ondes de Radio France. Pour cette nouvelle édition, en 2023, de nombreux artistes ont déjà été annoncés à la programmation. A noter également que l'Hyper Weekend Festival s'agrandit, avec de nouveaux lieux au sein de la maison ronde.

Parmi les rendez-vous de cet Hyper Weekend Festival à ne pas manquer, on notera, bien sûr, la création événement d'Eddy de Pretto, Love Factory, mais aussi Version(s) Farmer sans contrefaçon, avec 16 artistes reprenant le répertoire de la popstar, ou encore celle de Arthur H et Léonore Mercier, baptisée L'Hyper vie, aventure sonore immersive et enfin, Philippe Katerine aux anges, avec l'orchestre philharmonique de Radio France. A noter également une jolie liste de découvertes, notamment sur la scène de l'Agora, avec Citron Sucré, Babysolo33, Simone d'Opale, Poltergeist, Renard Tortue ou Jeannemarie.

La programmation de l'Hyper Weekend Festival

VENDREDI 20 JANVIER

STUDIO 104 FOYER C AGORA RADIOEAT 18h : Stéphane

19h : Clara Ysé

20h15 : Pierre Guénard

21h15 : Bonnie Banane et Flavien Berger

22h45 : Aurélie Saada 19h : Arthur H et Léonore Mercier 19h : Barbara Rivage

19h45 : Citron Sucré

20h30 : Jeannemarie

21h15 : Renard Tortue

22h : Nina Versyp Aurélie Saada en cuisine

22EME ETAGE FOYER F FOYER C NEF 18h & 19h30

Code - Phonographie N0.1

Superpoze X Robin Pharo jouent Martin Marais 18h : Elles et nous : quel matrimoine pour la chanson ?

21h : Piero (solo) 22h : GЯEG

23h : Acid Arab

00h : Glitter55 Exposition Pedro Winter

SAMEDI 21 JANVIER

AUDITORIUM STUDIO 104 FOYER C RADIOEAT 15h & 21h : Philippe Katerine aux anges ! 19h : Varnish La Piscine

20h : Limsa d'Aulnay

21h : Eloi

22h15 : Yassine Stein

23h15 : Benjamin Epps Arthur H et Léonore Mercier Aurélie Saada en cuisine

22EME ETAGE FOYER F AGORA FOYER C 18h & 19h30

Code - Phonographie N0.1

Superpoze X Robin Pharo jouent Martin Marais 16h30 : Rencontre avec Pedro Winter

19h : Rencontre avec November Ultra

21h : Piero (solo) 19h30 : Paul Prier

20h15 : Fanny Polly

21h : Eddy Woogy

21h45 : Nes

22h30 : BabySolo33 22h : S3A

23h : LB aka Labat

00h : Marina Trench

NEF GALERIE SEINE BELAIR Exposition Pedro Winter Tap Top Trio

Ateliers-concerts 22h - 2h : FIP Squad

DIMANCHE 22 JANVIER

AUDITORIUM STUDIO 104 FOYER C AGORA 21h : Eddy de Pretto

Love Factory 17h : Coline Rio

18h : Zaho de Sagazan

20h & 22h30 : Version Farmer sans contrefaçon 19h & 20h30 : Arthur H et Léonore Mercier 18h : Simone d'Opale

18h45 : Pihpoh

19h30 : Savarah

20h15 : Poltergeist

21h : Chéri

RADIOEAT 22EME ETAGE FOYER F Aurélie Saada en cuisine 18h & 19h30

Code - Phonographie N0.1

Superpoze X Robin Pharo jouent Martin Marais 16h30 : Peut-on être jeune et aimer la musique classique ? Thibault Cauvin, Théo Ould et Marie-Laure Garnier

21h : Piero (Echos)



NEF GELERIE SEINE BELAIR Exposition Pedro Winter Tap Top Trio

Ateliers-concerts 22h - 2h : FIP Squad

La billetterie de l'Hyper Weekend Festival

Certains événements de l'Hyper Weekend Festival sont gratuits. Toutefois, d'autres concerts et animations nécessitent un billet. La billetterie de l'événement est accessible sur le site du festival, par ici.

Où a lieu l'Hyper Weekend Festival ?

Comme pour la première édition, la Maison de la Radio et de la Musique organise et accueille en ses murs l'Hyper Weekend Festival. L'accès se fait au 116, avenue du Président Kennedy, dans le 16ème arrondissement de Paris.

Accès :