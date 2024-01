Découvrez les premiers noms de la programmation du V and B Fest' 2024

Le festival mayennais sera de retour au domaine de La Maroutière de Château-Gontier en août 2024.

VandB Fest', quatrième édition ! Le festival mayennais confirme son retour l'été prochain, les 23, 24 et 25 août 2024, toujours au domaine de La Maroutière, à Château-Gontier. A près de 200 jours de l'échéance, les organisateurs de l'événement lèvent le voile sur les premiers noms de la programmation 2024 du VandB Fest', qui avait attiré l'an passé 120 000 personnes sur le festival et au village, créés par la marque locale de magasins VandB. Et pour cette quatrième édition, il y en aura pour tous les goûts.

Sont donc attendus sur les scènes de La Maroutière, entre autres, des artistes internationaux comme Macklemore, Major Lazer ou The Hives, et des français comme Jain, Josman, Pascal Obispo, Phoenix, PLK, Slimane, Zaho de Sagazan, Caravan Palace, Julien Granel ou les FFF (Fédération française de fonck) et Irène Drésel. D'autres noms viendront compléter cette première salve d'artistes.

La billetterie du VandB Fest' est accessible sur le site du festival, par ici. Côté prix, comptez 139 euros pour le pass trois jours, 95 euros pour un pass deux jours, et 62 pour un pass un jour.