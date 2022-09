Les chansons sur Elizabeth II, reine d'Angleterre

PLAYLIST. Durant son règne, la reine d'Angleterre a inspiré de nombreux artistes à travers le monde, de façon positive ou négative. Voici les meilleures chansons évoquant Elisabeth II.

En 70 ans de règne, la reine Elizabeth II d'Angleterre a inspiré de nombreux artistes. Qu'ils soient britannique ou internationaux, chanteuses et chanteurs ont souvent évoqué la monarque dans leurs chansons, que ce soit en bien, comme en mal. Car si la reine d'Angleterre a traversé les âges, les musiciens de toutes les époques se sont inspirés de son règne ou de la monarchie dans leurs textes. Des Sex Pistols avec l'indémodable God Save the Queen aux Smiths avec Queen is Dead en passant, bien sûr, par les Beatles et Her Majesty, voici les chansons les plus marquantes évoquant la reine Elizabeth II :

God Save the Queen - Sex Pistols

Impossible d'évoquer une chansons sur la reine sans penser directement au tube des Sex Pistols, God Save the Queen, sorti en 1977 à l'occasion du 25ème anniversaire de règne d'Elizabeth II. Traductible par "Dieu protège la reine", le titre est pourtant loin d'être une ode à la monarchie, comme l'est son homonyme, l'hymne national britannique, mais bien une chanson contre le "régime fasciste" de la reine. Créant la polémique outre-Manche, la chanson a été censurée par la BBC.

Her Majesty - The Beatles

Cachée à la toute fin de l'album Abbey Road, disque mythique des Beatles, la chanson Her Majesty a été écrite par Paul McCartney et composée par John Lennon. La légende veut que ce morceau ait été écrit après la rencontre des Beatles et l'Elizabeth II en octobre 1965, lorsque celle-ci les a fait membres de l'ordre de l'Empire britannique.

The Queen is Dead - The Smiths

La chanson The Queen is Dead, traduisez "La reine est morte", est sortie en 1986, à l'époque où la politique de Margaret Thatcher est critiquée pour son autoritarisme et marquée par les grèves des mineurs. La chanson donne son nom au troisième album du groupe de rock britannique.

Elizabeth My Dear - The Stone Roses

En 1989, le groupe de rock alternatif The Stone Roses sort à son tour une chanson contre la monarchie, représentée par la reine d'Angleterre : Elizabeth My Dear. Sorti sur l'album éponyme, le morceau reprend l'air de Scarborough Fair, une musique traditionnelle anglaise.

La reine d'Angleterre - Philippe Katerine

Dans un tout autre registre, mais après tout pourquoi pas, le chanteur français Philippe Katerine a lui aussi dédié à Elizabeth II l'une de ses chansons, baptisée La reine d'Angleterre et sortie en 2010. "Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la raie", chante l'artiste, déguisé en monarque dans le clip du morceau.