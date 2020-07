Héritage Hallyday : Laura Smet répond sèchement à Læticia

JOHNNY HALLYDAY. La fille de Johnny Hallyday est sortie du silence et s'est exprimée dans une interview à RTL. Elle a répondu aux déclarations de Læticia Hallyday, et affirmé que "la paix ne serait jamais possible".

[Mis à jour le 15 juillet 2020 à 22h37] "Il n'y aura jamais de paix possible." Si les tensions semblaient apaisées entre Laura Smet et Læticia Hallyday, il n'en est rien. Dans une interview donnée à RTL, après deux ans de silence, la fille du chanteur a s'est confié sur l'accord passé avec son ancienne belle-mère. Pour elle, la situation était déjà compliquée du temps où Johnny Hallyday était en vie. "Il y avait une rivalité et je ne sais pas pourquoi", explique Laura Smet. "Notre entente n'était pas très vraie depuis quelques années", se souvient-elle, évoquant avoir dû voir son père en cachette plusieurs fois. La maladie et la mort de Johnny, en décembre 2017, auront mis un terme apparemment définitif entre les deux femmes que huit ans séparent. "Elle a commis l'irréparable en nous empêchant de le voir. C'est compliqué à accepter. C'est de la manipulation à haute dose (...) mon père ne savait pas qu'il allait mourir. C'est une déchirure que je ne pourrais jamais guérir", a confié Laura Smet, expliquant toutefois être satisfaite d'avoir trouvé un accord avec Læticia Hallyday. "Je suis très contente qu'il y ait un accord de fait, qu'on passe à autre chose. Je vais devenir maman. J'ai envie d'être sereine. Je n'ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça."

Dans une interview accordée à Paris Match, disponible en kiosque le 16 juillet, la veuve de Johnny Hallyday donne des explications sur "l'accord définitif" signé avec la fille aînée du chanteur au début du mois. "Il a fallu renouer le dialogue. Je me réjouis qu'on y soit enfin arrivés. Des histoires d'héritage, il y en a dans toutes les familles ; sauf que, pour nous, tout s'est joué sur la place publique. L'histoire de Johnny appartient aux Français, donc tout le monde a voulu s'en mêler. Il y a eu des affabulations, des fantasmes, des gens que je ne connaissais pas se sont mis à raconter notre vie alors qu'ils n'en savaient rien, je ne les avais jamais vus !", confiait Læticia Hallyday, qui expliquait en avoir "énormément souffert".

Et de poursuivre : "Si on avait pu se mettre autour d'une table, avec de l'empathie et de la compassion, je suis sûre qu'on aurait pu régler le problème bien plus tôt. On se serait serrés dans nos bras et on aurait avancé. Maintenant, j'espère qu'on va le faire." Pour la veuve de Johnny, ce dernier n'aurait souhaité que contenter tous les membres de sa famille. "Je sais, moi, que son testament, quoi qu'on en pense, était un vrai testament d'amour. Il n'a jamais voulu faire du tort à ses aînés. Je pense qu'il souhaitait nous protéger tous, et plus particulièrement Jade et Joy, parce qu'elles étaient plus petites. J'espère qu'à présent tout le monde le comprend", explique Laeticia Hallyday dans Paris Match.

La fin d'un interminable bras de fer ou le début d'un nouvel épisode ? Dans un communiqué publié par l'AFP le 3 juillet 2020, l'avocat de Laeticia Hallyday annonce qu'un accord a été trouvé avec la fille aînée de Johnny, Laura Smet. Depuis la mort du Taulier il y a deux ans et demi, sa veuve et ses deux premiers enfants se sont livrés une bataille judiciaire longue et compliquée. "Consciente que la situation née de la remise en cause de ces décisions ne pouvait durer plus longtemps, Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille", fait savoir Maître Gilles Gauer, avocat de de Laeticia Hallyday dans ce communiqué.

"Johnny Hallyday, décédé il y a deux ans et demi, avait pris à l'égard de son épouse et de ses deux enfants mineurs des dispositions patrimoniales précises et protectrices en 2014. Son épouse Laeticia s'est toujours montrée fidèle à ses choix et respectueuse des engagements qu'elle avait pris auprès de son mari", est-il ajouté.

Depuis plusieurs mois, il semblait que les relations se réchauffent entre la dernière épouse et les deux aînés du Taulier. Toutefois, il n'est question que d'un "accord définitif" avec Laura Smet, le document n'évoquant David Hallyday qu'à la fin, annonçant que pour l'heure, il n'avait pas validé cet accord. Laeticia Hallyday "réitère son souhait que l'accord proposé s'étende prochainement à David Hallyday", est-il indiqué dans le communiqué. La veuve de Johnny dit e revanche se réjouir que la fille du rockeur "a saisi la main tendue". En décembre dernier, interrogé par le journal Le Matin, David Hallyday avait laissé entendre qu'il conservait de la rancœur de ces mois de bataille judiciaire pour l'héritage de son père. "La rage, je ne l'ai plus. Enfin, toujours un petit peu quand même. Il y a des choses qui ne guérissent jamais. Ce qui est fait est fait et personne ne pourra mettre un pansement là-dessus", confiait le fils de Sylvie Vartan.