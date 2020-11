"Aya Nakamura dévoile "AYA" : tout savoir sur son nouvel album"

AYA NAKAMURA. La chanteuse phénomène Aya Nakamura a publié ce vendredi 13 novembre son troisième album éponyme.

Depuis Journal intime, son premier album, Aya Nakamura en a fait du chemin. La chanteuse d'Aulnay-sous-Bois dévoile, ce vendredi 13 novembre 2020, son troisième projet musical, baptisé Aya. Avec ce disque, qui comprend 15 titres dont des collaborations avec Stormzy, Ms Banks et OBOY, elle confirme au passage que malgré ses 25 ans, elle est bien installée sur le trône de la musique française. Véritable phénomène de la chanson urbaine, Aya Nakamura annonçait depuis plusieurs semaines la sortie de ce nouveau disque, suscitant à chacune de ses sorties une vague d'impatience de ses fans. Ce qui a été le cas pour les deux singles du disque, Jolie Nana et Doudou.

"Je ne sais pas si je suis le futur de la chanson française, mais, en tout cas, je suis son présent", souligne l'interprète de Djadja dans les colonnes du Point. Mais alors que contient ce nouveau disque ? Tous les ingrédients qui ont fait le succès d'Aya Nakamura. Des rythmes endiablés comme Jolie Nana, des morceaux taillés pour les ondes et pour les soirées (bon pour ça il faudra attendre un peu), des textes personnels comme Fly ou Sentiments grandissants et des mots toujours aussi mystérieux. On découvre par exemple "Tchop", qui désigne une voiture.

Si ce disque est plus personnel, il reste dans le même registre que le précédent, Nakamura, sorti en 2018. Certainement à raison : grâce à son style si reconnaissable, elle est devenue la chanteuse française la plus écoutée du monde cet été, allant jusqu'à être sacrée par le célèbre Time comme l'une des artistes à suivre en Europe. Quelque chose nous dit que l'ère Aya Nakamura n'est pas prête de prendre fin.