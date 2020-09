"Roméo Elvis : que sait-on de l'accusation d'"agression sexuelle" apparue sur Instagram ?"

ROMEO ELVIS. Sur les réseaux sociaux, la polémique enfle autour du témoignage d'une femme, qui accuse le rappeur Roméo Elvis de l'avoir "sexuellement agressée".

[Mis à jour le 09 septembre 2020 à 11h35] La polémique ne retombe pas. Depuis hier, après Moha La Squale, le rappeur Roméo Elvis est au cœur des discussions sur les réseaux sociaux. En cause, le court message d'une femme, qui accuse le rappeur de l'avoir agressée. "Roméo Elvis m'a agressée sexuellement", écrit-elle d'abord, avant de partager plusieurs captures d'écran d'une conversation qu'elle affirme avoir eue avec Roméo Elvis. L'authenticité de cette conversation n'est pas avérée à ce stade.

Dans le message présenté comme rédigé par Roméo Elvis, qui lui aurait été adressé, on peut lire : "Je veux encore une fois m'excuser pour ce qui s'est passé c'était vraiment n'importe quoi. J'ai vraiment aucune explication, excuse j'étais juste une merde sur le coup. Et j'ai pris plusieurs semaines à essayer d'oublier ce geste stupide. Je veux juste encore une fois m'excuser pour ça. Et passer à autre chose définitivement j'ai vraiment honte et j'ai vraiment pas envie que ma copine apprenne ce truc vraiment."

Selon un autre message partagé par la même jeune femme, il aurait ajouté : Je ne sais pas quoi te dire à part que j'ai vraiment honte et que c'est pas moi ça me ressemble pas j'étais dans un mauvais moment j'ai agis comme j'agis pas rien que d'y penser j'ai honte. Et je suis extrêmement embarrassé et peiné pour toi sincèrement je ne sais pas quoi te dire d'autre. Ton message me tombe dessus mais s'il a pu te faire du bien je peux que l'accepter je veux pas fuir la réalité du truc j'essaie juste d'oublier cette pulsion débile. Je suis profondément amoureux et je veux juste pas faire de mal à ma femme alors que je t'ai déjà fait quelque chose de pas bien. Si on se croise c'est moi qui aura le plus honte. Tu peux me croire."

Enfin, dans un dernier message partagé par l'internaute, Roméo Elvis assurerait : "Je voulais justement te dire que tu étais libre de faire ce que tu voulais à propos de tout ce qui s'était passé. J'ai décidé de tout dire à Léna (Simonne, sa compagne ndlr.) et de te laisser le choix d'en parler en public. Je comprends que ce qui se passe en ce moment te pousse à le faire. J'aurai été vers toi et je me suis excusé mais cela ne suffit probablement pas j'en suis conscient." Si pour l'heure il ne s'agit que d'une allégation postée sur les réseaux sociaux, pour la communauté Twitter, il n'en fallait pas plus pour s'enflammer. "Roméo Elvis" et sa sœur "Angèle" sont les sujets les plus commentés de ce mardi après-midi. Le rappeur n'a pour le moment pas réagi à ces accusations. Rappelons, alors que les réactions sont légion sur les réseaux sociaux, que prévaut la présomption d'innocence et qu'aucune information n'a été donnée quant à la nature des allégations formulées.