Sorties streaming : ABBA, Travis Scott, Parcels... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

L'automne est désormais bien installé, le froid également, mais pas de quoi se miner : cette semaine a encore été riche en sorties musicales. Pour contrer la chute du thermomètre et profiter du week-end, rien de tel que notre playlist des sorties de la semaine ! Pour cette première playlist de novembre, Linternaute.com vous a concocté une sélection des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Et il y en a pour tous les goûts.

Au programme cette semaine : l'album événement d'ABBA, Voyage, les nouveaux titres de Travis Scott, Escape Plan et Mafia, Day/Night, le double disque de Parcels, mais aussi le nouveau clip de Zaz, Le jardin des larmes et enfin Le Marin d'Alain Souchon. A noter également, notre pépite de la semaine, Alfie Templeman et 3D Feelings. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés incontournables de la semaine :

Quarante ans après leur séparation, ABBA est de retour dans les bacs. Le groupe culte a dévoilé vendredi 5 novembre, son nouvel album baptisé Voyage et composé de dix nouveaux morceaux, portés par les singles I Still Have Faith in You et Don't Shut Me Down. Un événement pour les fans et les nostalgiques, qui devraient être ravis de ce nouvel album qui réunit tous les éléments qui ont fait le succès d'ABBA dans les années 80.

Trois ans après son album Astroworld, Travis Scott a fait son grand retour avec deux nouveaux titres inédits, Escape plan et Mafia, sortis accompagnés de leur clip. Une sortie entachée par le drame du festival Astroworld, où un mouvement de foule a causé la mort de huit personnes au Texas vendredi 5 novembre.

Trois ans après la sortie de Parcels, leur album éponyme, le quintet australien dévoile vendredi 5 novembre son deuxième album studio, intitulé Day/Night. Composé de deux disques, ouverts par les morceaux Light et Shadow, ce nouveau projet illustre l'ambivalence du groupe.

Direction l'Ouzbékistan avec la chanteuse Zaz, qui dévoile son nouveau clip, celui de la chanson Le jardin des larmes, en duo avec le leader de Rammstein, Till Lindemann. Un nouvel extrait du dernier disque de l'artiste, Isa, sorti en octobre dernier.

Le chanteur Alain Souchon a publié, vendredi 5 novembre 2021, un nouveau best of, intitulé (Nouvelle) collection. Un disque qui compte 57 titres, plus ou moins connus, et une version inédite de la chanson Le Marin, interprétée par Alain Souchon et ses deux fils, Pierre Souchon et Ours.

Près d'un an après la sortie de 13 Organisé, Jul est de retour avec un nouveau collectif, composé cette fois (et c'est presque un exploit) de 150 rappeurs. Au programme, trente morceaux et autant de collaborations avec de grands noms du rap français comme SCH, Oxmo Puccino, Lacrim, Gims, Soso Maness et bien d'autres.

La pépite :

Alfie Templeman - 3D Feelings

Le jeune artiste britannique Alfie Templeman est de retour avec un nouveau titre, 3D Feelings, sorti accompagné de son clip. Un avant-goût de son prochain album à paraître, trois ans après Forever is Not Younf Enough sorti en 2018 et qui avait généré plus de 100 000 000 de streams sur les plateformes.