Sorties streaming : Adele, Orelsan, Juliette Armanet... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés qu'il ne fallait pas manquer.

L'automne est désormais bien installé, l'hiver approche et les températures baissent, mais pas de quoi se miner : cette semaine a encore été (très) riche en sorties musicales. Pour contrer la chute du thermomètre et profiter du week-end, rien de tel que notre playlist des sorties de la semaine ! Pour cette nouvelle playlist de novembre, Linternaute.com vous a concocté une sélection des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Et il y en a pour tous les goûts.

Au programme cette semaine : l'album événement d'Adele, 30, celui, tout aussi attendu d'Orelsan, Civilisation, mais aussi le deuxième disque de Juliette Armanet, baptisé Brûler le feu. A noter également le nouveau single de Ben Mazué, Des nouvelles ou encore le retour d'Ibeyi avec Made of Gold et The Bridge, dernier opus de Sting. A noter également, notre pépite de la semaine, Fady et son single Space(s). Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés incontournables de la semaine :

La chanteuse britannique dévoile 30, son nouveau disque composé de douze morceaux, dont Easy on me, son single événement sorti le 15 octobre dernier et écouté quelque 24 millions de fois en 24 heures, un record. Dans ce nouveau disque, Adele évoque sa vie, son divorce, sa thérapie ou sa perte de poids. Sans prendre de risques.

L'autre événement musical de la semaine : la sortie du quatrième album d'Orelsan, Civilisation, annoncé par le single explosif L'odeur de l'essence, sorti mercredi 17 novembre. Un album qui était déjà certifié disque d'or avant même sa sortie, 50 000 exemplaires ayant été écoulés en précommande.

Après le succès de son excellent premier album, Petite amie, Juliette Armanet publie Brûler le feu. Porté par les singles Le dernier jour du disco et L'épine, ce disque compte treize morceaux inédits. Comme Clara Luciani, autre nouveau visage de la chanson française, Juliette Armanet fait revivre le disco, pour le meilleur et pour le pire.

Pour annoncer la sortie de sa réédition de son album Paradis, Ben Mazué publie le bouleversant single Des nouvelles, sorti accompagné de son clip. Un titre dans lequel le chanteur évoque sa maman disparue il y a dix ans. La nouvelle version de Paradis, enrichie de trois morceaux dont Des nouvelles, paraîtra le 3 décembre.

Les jumelles franco-cubaines Ibeyi signent elles aussi leur retour avec un nouveau single, Made of Gold, ainsi que son clip, en collaboration avec le rappeur gambien-britannique PA Salieu. Un morceau qui annonce le troisième album de Lisa Kaindé et Naomi Diaz, après quatre ans d'absence.

L'ancien leader du cultissime groupe Police publie son nouvel album, The Bridge. Un disque de treize chansons résolument d'actualité puisque ses textes évoquent la pandémie de Covid-19, le Brexit ou le populisme. Mais toujours avec de l'optimisme et de l'espoir.

La pépite de la semaine :

Fady - Space(s)

Après Addict, Picasso, Lost et Lutte(s), ses quatre premiers singles, le prometteur rappeur Fady dévoile un nouveau morceau, Space(s), disponible sur toutes les plateformes d'écoute en streaming.