Sorties streaming : Ariana Grande, Bruce Springsteen... Les nouveautés de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Encore une semaine riche en sorties sur la planète musique. Alors que l'automne est désormais bien installé et pour contrer l'ambiance anxiogène de cette période de crise sanitaire, il est grand temps de se concentrer sur les nouveautés musicales de cette nouvelle semaine, marquée notamment par la sortie de Joie de vivre, le nouvel album de Louane ou par le coffret Johnny Hallyday, son rêve américain. Mais ce n'est pas tout, puisque ce vendredi 23 octobre a également été marqué par le retour d'Ariana Grande avec le single Positions, ou celui de Bruce Springsteen avec l'album Letter to You, le nouveau titre de la prometteuse Felixita, Belle, et cette semaine, trois pépites à découvrir d'urgence : Ondulations de comètes. feat Corine, Bianca Costa avec sa reprise de Essa moça tá diferente et une petite douceur d'automne, Dandelion d'Alban Claudin. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties de la semaine.

Ariana Grande, nouvelle présidente des Etats-Unis ? C'est ainsi que la chanteuse de 27 ans s'est mise en scène dans son clip, celui de son tout nouveau single baptisé Positions. Ariana Grande, qui a remplacé Donald Trump à la Maison Blanche, signe des traités dans le bureau ovale, enchaîne les réunions... et cuisine pour son mystérieux amoureux, le tout vêtue d'incroyables looks vintages. Une chanson qui devrait donner son nom au prochain album de l'artiste, attendu vendredi 30 octobre.

"Le plus personnel de tous". C'est ainsi que Bruce Springsteen définit son nouvel album, baptisé Letter to You. Un retour rock impeccable pour le Boss, qui livre ici douze nouveaux morceaux, enregistrés avec ses compères du groupe E Street, avec qui il n'avait pas écrit depuis sept ans. "Je raconte mon expérience, je raconte la condition humaine dans mes chansons, c'est ce que j'ai fait toute ma vie d'artiste, je reprends effectivement cette conversation, en l'approfondissant des connaissances et l'expérience acquises ces 6, 7 dernières années, que je peux concentrer dans un album avec le E Street Band et c'est une conversation que je veux avoir toute ma vie, et je m'en réjouis d'avance ! Les thèmes sont tout aussi variés que l'existence elle-même ! Les fans, le public m'apportent une raison d'être, un sentiment de savoir où je suis, où je vais, ce que je fais", détaille Bruce Springsteen au micro d'Antoine De Caunes sur France Inter.

La jeune chanteuse Felixita est de retour avec un second titre, Belle, dans lequel elle chante la libération des corps et des esprits des femmes. Le morceau est sorti accompagné d'un clip, réalisé par Florent Borgna. Felixita confirme qu'elle fait partie de ces jeunes artistes qui réveillent la chanson française, quelques mois après la sortie de son remarqué premier single, le scintillant Nunuages.

Les pépites de la semaine

Le titre Ondulations est le fruit d'une rencontre entre deux univers explosifs : celui de comètes. (à écrire sans majuscule et avec un point), une "entité de plusieurs atomes, avec des influences musicales très éclectiques", comme ils se définissent, avec Corine, chanteuse à l'univers disco décoiffant. Ondulations annonce la sortie d'un EP, Flashcode, qui sortira le 13 novembre prochain.

La jeune chanteuse brésilienne Bianca Costa dévoile un nouvel extrait de FLORIANÓPOLIS, son EP sorti en septembre dernier. Elle dépoussière cette fois la chanson Essa moça tá diferente, le tube de Chico Buarque sorti en 1982 et accompagne ce single d'un clip.

Après avoir travaillé pour de nombreux artistes comme Clara Luciani, Voyou ou Yelle ou signé des bandes-originales de documentaires et de courts-métrages, Alban Claudin débarque en solo avec un premier titre, Dandelion. Une douceur automnale au piano avant un premier album, It's a Long Way to Happiness, attendu en février 2021.