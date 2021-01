Sorties streaming : Billie Eilish, Suzane, Feu! Chatterton ... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Envie d'égayer votre week-end en ces temps moroses ? Vous êtes au bon endroit. Si la situation sanitaire ne prête pas à la danse ou à la fête, cette nouvelle semaine de janvier a tout de même réservé quelques jolies sorties musicales qu'il serait dommage de ne pas écouter. Comme chaque vendredi, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Au programme de cette semaine : un nouveau single de Billie Eilish, Lo Vas A Olvidar, en featuring avec Rosalià, une réédition de l'album Toï Toï de Suzane, un nouveau titre pour Feu! Chatterton, Monde nouveau ou encore nos pépites de la semaine : Demain sera superbe, le premier EP de Ramo et un concert Arte en hommage à Christophe. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties de la semaine :

Pour les deux chanteuses, c'est une première collaboration : Billie Eilish et Rosalià ont dévoilé la chanson Lo Vas A Olvidar, titre qui figurera dans la bande-son de la série Euphoria sur Netflix. Une chanson écrite par Billie Eilish il y a deux ans, comme elle l'explique dans une interview à Appel Music, qui mêle l'anglais à l'espagnol. Le titre est sorti accompagné de son clip, tout aussi envoûtant, réalisé par Nabil. Quelques heures après sa sortie, la vidéo totalisait déjà près de 10 millions de vues sur YouTube. Preuve que ce featuring était l'un des plus attendus de ce début d'année.

Après le succès de son premier disque, la chanteuse Suzane est de retour avec une réédition de Toï Toï, qui comprend cinq nouveaux morceaux, dont les trois singles déjà parus, Pendant 24h avec Grand Corps Malade, L'appart vide et La vie dolce, en collaboration avec le DJ Feder. Une actualité chargée pour la jeune femme, nommée cette année dans la catégorie artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique, un an après avoir décroché le trophée de Révélation scène lors de la même cérémonie.

C'est un autre des groupes français les plus attendus de ce début d'année 2021 : Feu! Chatterton. Près de trois ans après la sortie de leur dernier album, L'Oiseleur, Arthur Teboul, Clément Doumic, Sébastien Wolf, Antoine Wilson et Raphaël de Pressigny dévoilent Monde nouveau, premier single d'un troisième album à venir. Une chanson qui, bien qu'ayant été écrite avant la pandémie de Covid-19, résonne terriblement avec l'actualité, évoquant les nouvelles technologies, le climat ou les contacts charnels. Ce qui n'altère pas le plaisir de retrouver la plume de Feu! Chatterton et la voix d'Arthur Teboul.

Les pépites de la semaine :

Ramo - Demain sera superbe

Après le prometteur single La Saison des Pluies, en duo avec Loïc Fleury, chanteur du groupe Isaac Delusion, Ramo est de retour avec un EP, baptisé Demain sera superbe et regroupant cinq chansons. "Après tous les désastres, dans une jungle parsemée des souvenirs de l'homme, un toucan retrouve des claviers, une drum machine abandonnée, et décide de transformer la lumière en musique", promet le communiqué de presse de cet EP, qui donne définitivement le sourire en ces temps moroses.

Concert hommage à Christophe

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notre seconde pépite de la semaine n'est pas habituelle : elle n'est pas un morceau, ni un album, mais un hommage. Un concert Arte, pour saluer la mémoire de Christophe, disparu le 16 avril 2020. Sur la scène tu TAP de Poitiers, on retrouve Barbara Carlotti, Philippe Katerine, Juliette Armanet et Malik Djoudi, accompagné de quatre instrimentistes, reprendre quelques uns des titres cultes du "Beau bizarre".