Sorties streaming : Bob Dylan, Hervé, Jul... Les nouveautés de la semaine !

Une nouvelle semaine s'est achevée sur la planète musique ! Et en cette veille de week-end, il est temps de s'attaquer aux sorties qui auront marqué cette semaine de fin de printemps. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts ! Si ce vendredi 19 juin est également synonyme du début des festivités de la Fête de la musique, bouleversée par la crise sanitaire, il restera marqué par la sortie tant attendue du nouvel album de Bob Dylan, le 39ème, intitulé Rough And Rowdy Ways. Au rayon des sorties également, on notera le premier disque du prometteur Hervé, Hyper, ou La Machine, le vingtième album du rappeur de Marseille, Jul. A cette première liste, ajoutons quelques pépites de la semaine pour une playlist de nouveautés complète !

C'est la sortie événement de ce vendredi 19 juin : le nouvel album de Bob Dylan, intitulé Rough And Rowdy Ways. Un 39ème projet musical pour le célèbre musicien de 79 ans, et un retour dans les bacs après huit ans d'absence. Au programme : un double-disque de neuf chansons inédites, qui ont déjà gagné le cœur du public et des critiques des magazines de musique américains comme Rolling Stones, qui le classe déjà parmi les classiques de Dylan.

Il est l'un des nouveaux visages de la musique française : Hervé, qui dévoile ce vendredi 19 juin son tout premier album intitulé Hyper. Un voyage introspectif, électrisant et dansant de 11 morceaux, entre hip hop et électro. Le jeune artiste en profite d'ailleurs pour dévoiler ce vendredi un clip, celui de la chanson Addenda. Hervé sera en concert à La Maroquinerie le 21 Septembre (complet) et le 19 Janvier 2021 à La Cigale !

C'est un nom d'album qu'il porte bien : avec La Machine, Jul dévoile son vingtième projet musical... en six ans (treize albums studio, six albums gratuits, une mixtape). Rien ne semble pouvoir arrêter le célèbre rappeur marseillais, devenu récemment le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français, devançant au passage MC Solaar et ses trente ans de carrière.

La pépite de la semaine est un clip : celui d'Asaf Avidan, qui a dévoilé cette semaine la vidéo de son single Lost Horse. On y retrouve la voix si reconnaissable du chanteur israélien, dans un morceau qui évoque la perte de sa jument. Une douleur qui transparaît dans ce clip comme la douleur d'une rupture amoureuse. "J'ai pleuré pour tous les amours que j'ai eus puis perdus, pour toutes les fois où ma force n'était pas suffisante pour changer la donne d'une vie pleine de finitude. Une vie remplie de fins", explique Asaf Avidan à propos de Lost Horse.