Sorties streaming : Ed Sheeran, Kungs, Juliette Armanet... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

L'automne est désormais bien installé, le temps est pluvieux, mais pas de quoi se miner : cette semaine a encore été riche en sorties musicales. Pour contrer le froid et profiter du week-end, rien de tel que notre playlist des sorties de la semaine ! Pour cette dernière playlist d'octobre, Linternaute.com vous a concocté une sélection des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Et il y en a pour tous les goûts.

Au programme cette semaine : Ed Sheeran et son album Equals, Kungs et le single Lipstick, Juliette Armanet avec L'épine ou encore Metronomy et It's Good To Be Back. Ajouter à cette playlist notre pépite de la semaine, Clair de Lune d'Alban Claudin et le compte y est ! Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés incontournables de la semaine :

C'est l'événement musical dans les bacs cette semaine : Equals (ou =) le nouvel album du chanteur britannique Ed Sheeran. Un quatrième opus taillé pour les charts qui devrait ravir les fans de l'interprète de Shape of You. Composé de quatorze morceaux, Equals, bien que pas très surprenant, devrait battre, une fois encore, tous les records (Ed Sheeran est l'un des plus gros vendeurs de disques du monde).

Le DJ français de 24 ans Kungs revient sur le devant de la scène avec un nouveau morceau dansant, baptisé Lipstick. Après avoir signé le tube de l'été 2021 avec Never Going Home, c'est dans un univers plus disco que le jeune artiste espère cette fois convaincre. Et vous faire vous agiter en rythme, avant la sortie de son prochain album en janvier 2022.

Juliette Armanet continue d'annoncer la sortie de son prochain album avec le single L'épine, digne successeur du fiévreux Le Dernier Jour du disco. Un morceau plus mélancolique, qui offre un nouvel avant-goût intime de Brûler le feu, le deuxième album de Juliette Armanet à paraître chez Romance Music le 19 novembre.

Après avoir dévoilé l'EP surprise Posse EP en septembre dernier, Metronomy revient avec un nouveau single, le bien nommé It's Good to Be Back. Un aperçu dansant d'un album à venir, le septième, baptisé Small World à paraître le 18 février 2022.

La pépite de la semaine :

Alban Claudin - Clair de Lune

L'instant douceur de cette semaine est assuré par Alban Claudin et Clair de Lune, sa reprise au piano du classique de De Bussy. Une parenthèse envoûtante agrémentée d'un clip tout aussi beau, qui annonce la sortie de son premier album, It's A Long Way To Happiness, attendu dans les bacs le 26 mars 2021.