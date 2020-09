Sorties streaming : Kaaris, Bilal Hassani, Yelle... Les nouveautés de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs sorties variées sur les plateformes d'écoute en streaming, comme les nouveaux albums de Kaaris ou Yelle, ou le dernier single de Bilal Hassani.

L'été se termine, la rentrée est bien là et une nouvelle semaine s'achève sur la planète musique ! Et à quelques heures du week-end, il est temps de s'attaquer aux sorties qui auront marqué cette première semaine de septembre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts ! Si ce vendredi 17 juillet restera marqué par la sortie événement du nouvel album de Julien Doré, aimée, cette semaine l'est aussi par d'autres nouveautés, comme le retour de Yelle ou du rappeur Kaaris, mais aussi d'un autre avant goût du prochain disque de Bilal Hassani.

Un an et demi après la sortie de son dernier disque, baptisé Or Noir 3, Kaaris présente ce vendredi son tout nouvel album 2.7.0, sur lequel il a invité quelques noms incontournables du rap français comme Dadju, Gims ou Bosh. 17 nouveaux titres pour le rappeur de Sevran et déjà, des milliers de réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur la chanson Réussite, qui évoque son histoire et... son bras de fer avec son meilleur ennemi, Booba. Qui n'a évidemment pas raté une si belle occasion de lui répondre (on vous passera les insultes fleuries envoyées par le Duc au Dozo).

Bilal Hassani vient de dévoiler Tom, son troisième single d'un prochain album attendu pour cet automne. Dans ce morceau, l'ancien porte drapeau de la France à l'Eurovision évoque le sujet du harcèlement scolaire, qu'il a lui-même subi plus jeune et dont il reçoit de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux. "Un hymne pour les invisibles de ce monde", résume le communiqué de presse du titre.

Six ans qu'on n'avait pas eu de nouvelles de la pionnière de l'électro-pop française : Yelle présente son nouvel album, baptisé L’ère du Verseau et composé de dix titres inédits. Treize ans (et oui...) après son célèbre tube A cause des garçons, la Bretonne, toujours accompagnée de son compagnon, le producteur Jean-François Perrier, alias GrandMarnier, offre un nouveau concentré de punchlines et de rythme endiablé, toutefois avec quelques notes sombres.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

On vous en a déjà parlé dans cette section "pépite de la semaine" : Noé Preszow, qui s'était fait remarquer avec le titre A nous, vient de dévoiler son tout premier EP, baptisé Ça ne saurait tarder et composé de quatre morceaux. Il annonce la sortie à l'automne du premier album de cet artiste bruxellois de 25 ans.