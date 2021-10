Sorties streaming : Lady Gaga, Amel Bent, Saint DX... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

L'automne est bien arrivé, et alors que le froid et la grisaille commencent à s'installer, pas de quoi se laisser abattre : nombreux sont les artistes à vous offrir cette semaine des nouveautés pour vous réchauffer. Pour cette première playlist d'octobre, Linternaute.com vous a concocté une sélection des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming, qui devrait ravir les amateurs de différents styles musicaux.

Au programme cette semaine : Love for Sale, le nouvel album de Lady Gaga en duo avec le crooner américain Tony Bennett, mais aussi celui d'Amel Bent, baptisé Vivante, ou encore Rétine, le dernier titre d'Amir. A noter également cette semaine le duo événement entre Coldplay et BTS, My Universe, ou le nouveau single de Sam Fender, Spit of You. Et bien sûr, notre pépite de la semaine, Saint DX et son album Unmixtape. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés :

Sept ans après leur première collaboration, baptisée Cheek to Cheek, Lady Gaga et Tony Bennett sortent ce vendredi 1er octobre leur deuxième album de duos, Love for Sale. Les deux artistes signent en douze titres un superbe hommage au compositeur américain Cole Porter. Et Lady Gaga, aux côtés du chanteur de 95 ans, de prouver qu'elle a également des talents de crooneuse.

Au rayon des duos de monuments de la chanson, on trouve aussi la chanson Finish Line, née de la collaboration entre Elton John et Stevie Wonder. Les deux artistes mythiques avaient déjà travaillé ensemble il y a plus de 35 ans, sur un autre single, That's What Friends Are For, sorti en 1985. Cette fois-ci, le titre Finish Line annonce la sortie prochaine du nouvel album d'Elton John, The Lockdown Sessions, attendu dans les bacs le 22 octobre prochain.

Deux ans après la sortie de Demain, Amel Bent est de retour avec un septième album, baptisé Vivante et porté par les singles Le chant des colombes, Jusqu'au bout et 1, 2, 3. Dans ce nouveau disque qui comprend treize morceaux, on retrouve des collaborations avec plusieurs artistes, comme Hatik, Dadju ou Imen Es.

Tout juste un an après la sortie de son dernier album, Ressources, le chanteur Amir dévoile un nouveau single, Rétine. Un titre qui annonce justement la réédition de ce fameux disque sorti en octobre 2021, qui sortira dans les bacs le 22 novembre prochain. Retrouvez notre interview d'Amir pour Ressources juste ici.

Le groupe Coldplay continue d'annoncer son prochain album, attendu le 15 octobre 2021, avec le single My Universe, en collaboration avec le groupe phénomène de la K-pop, BTS. Un titre coloré sorti accompagné d'un clip qui, une fois n'est pas coutume pour les sept membres de la formation sud-coréenne, bat des records de vues sur YouTube.

On n'arrête plus Sam Fender qui dévoile un nouveau single, Spit of You, annonçant la sortie de son deuxième disque, Seventeen Going Under, à paraître le 8 octobre 2021. Un morceau introspectif pour le musicien britannique, qui sera de passage en concert à Paris le 9 novembre au Trabendo.

La pépite de la semaine :

Saint DX - Unmixtape

C'est notre pépite de la semaine : Saint DX, avec son remarquable album Unmixtape, deux ans après la sortie de son EP SDX. Parmi les neuf titres de ce premier disque, plusieurs collaboration, notamment avec Voyou, Ménage à Trois ou Yen Yen. Parfait pour un week-end doux et pluvieux.